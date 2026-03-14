Gazeteci Fatih Altaylı, Halk TV'de Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına konuk oldu.

Altaylı, İlber Ortaylı öldükten sonra arkasından konuşanlara sert yanıt verdi.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Sağda solda ölümünden sonra yazılanları okuyorum. Böylesine ahlaksızca iftiralar, yok elitistmiş. Elitist olmak başka bir şey, evet elitistti İlber ama toplumla barışık bir elitistti.

Kimseyi kınayan, küçük gören, hor gören bir tavrı yoktu. Hor gördüğü tek şey cehaletti, daha doğrusu cehaletin cüretine kızardı. Cahil olduğunun farkında olmayıp ukalalık edenlerleydi onun derdi.

Bugün bakın arkasından kötü konuşanlar kimler? Her kesimin uçları. Siyasi yelpazenin ya da inanç yelpazesinin uç kesimleri ona sövüp sayıyorlar.

"SEN KİMSİN?"

-Dün bir akademisyeni okudum, akademisyen demeye bin şahit ister, varlığı yok herhangi bir eseri yok. İlber'e ağzına geleni yazmış, bu Balkanlar üzerinde bir araştırma grubunda yer almak istemiş, İlber de ona demiş ki 'Balkan dillerinden herhangi birini biliyor musun?', 'bilmiyorum' deyince 'bana vaktimi kaybettirme' demiş.

-Çok haklı, İlber'in görüşü şu, bir araştırma yapacaksan o araştırmanın dilini bileceksin öbür türlü araştırma yapamazsın, çeviri yaparsın. O yüzden de adam kin kusuyor İlber'e neler yazmış, sen kimsin? İlber'e sallayanlara baktığınız zaman herhangi bir eseri yok, iz bırakacak en ufak bir şeyi yok.

-Bunlar kalkıp İlber'e bugün laf ediyor, o kadar ağrıma gidiyor ki. İlber bugün dünyanın saygı duyduğu bir adam. Kraliçe Elizabeth geldiğinde, kraliçeyi Türkiye'de gezdiren İlber'di.

-Türkiye'de son zamanlarda sayıları giderek azalan muhteşem adamlardan biriydi. Cehaletin aslında ne kadar utanılması gereken bir şey olduğunu biz ondan duyduk toplum olarak.

Onunla sohbet etmenin, fikir almanın, bilgi almanın, yeni bir şeyler öğrenmenin sonu yoktu. Her an içinden bambaşka bir şey çıkıyordu. Ben çok zor ikna ettim İlber'i, bunları çıkıp televizyonlarda anlatmaya.

-İlber'e şimdi tarihçi diyorlar. İlber tarihçi falan değil, milyon özelliğinden bir tanesi. İlber bir kültür adamıydı, alim dediklerindendi.

O kadar fazla konuda bu kadar derinlikli bilgiye sahip Türkiye'de insan sayısı herhalde İlber'den sonra bir kişi daha var mıdır, yok mudur çok emin değilim.