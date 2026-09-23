Malatya’nın Darende ilçesinde yaklaşık 60 yıl önce kayısıya alternatif ürün arayışıyla ekilen Antep fıstığı ağaçları, bugün bölgedeki üreticiler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Ilıca Mahallesi’nde bulunan ve yarım asrı aşan yaştaki ağaçlarda hasat mesaisi başladı.

1968'DE BAŞLAYAN ÜRETİM BUGÜNE ULAŞTI

Ilıca Mahallesi’nde fıstık üretiminin temeli 1968 yılında atıldı. Dönemin İlçe Ziraat Müdürlüğü tarafından yapılan arazi incelemelerinde bölgenin Antep fıstığı yetiştiriciliğine uygun olduğu belirlendi. Bunun üzerine Gaziantep’ten getirilen fidanlar üreticilere dağıtıldı. Böylece kayısıya alternatif bir ürün oluşturulması amacıyla bölgede fıstık yetiştiriciliği başladı.

Geçen yıllarda bazı bahçelerin yeterince bakım görmemesi ve ağaçlardan beklenen sürede ürün alınamaması nedeniyle bir bölümü söküldü. Bahçelerde kalan ağaçlar ise aradan geçen onlarca yıla rağmen ürün vermeye devam etti.

5 BİNDEN FAZLA AĞAÇTA HASAT BAŞLADI

Ilıca Mahallesi’nde yaklaşık 25 ailenin bahçesinde bulunan 5 binden fazla fıstık ağacında hasat başladı.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, ilçedeki tarımsal üretimin kayısıyla sınırlı olmadığını belirterek fıstığın yanı sıra patates ve şeker pancarı üretiminin de geliştiğini söyledi.

Karaca, ürün çeşitliliğinin üreticilerin gelir kaynaklarını artırdığını ifade ederek, "Bugün geldiğimiz noktada Ilıca Mahallesi Malatya’da fıstık üretimiyle öne çıkan bölgelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu gelişme; üreticimizin emeğinin, toprağına olan bağlılığının ve ilçemizin sahip olduğu tarımsal potansiyelin önemli bir göstergesidir. Ürün çeşitliliğimiz arttıkça Darende’nin tarımsal gücü ve üretim kapasitesi de daha da artacaktır. Tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

ÜRETİCİLER KALİTEDEN MEMNUN

Fıstık üreticilerinden Yusuf Tatar, bölgedeki ürünün kalitesine dikkat çekerek, "Havası, güneşi ve iklimiyle bizim fıstığımız çok kıymetli. Fıstıkların içleri dolu oluyor. Alıcılar geliyor, beğenip alıyor. Gaziantep'e, İstanbul'a ve Malatya pazarına gönderiyoruz. Keşke eski ağaçlara sahip çıkabilseydik" diye konuştu.

KAYISIDAN SONRA ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI

Üreticilerden Hazreti Özbey ise bahçesindeki ağaçların 50 yaşından büyük olduğunu belirtti. Fıstık üretiminin bölgede geçmişten bu yana sürdüğünü aktaran Özbey, ürünün kayısıdan sonra kendileri açısından önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini söyledi.

Özbey, bu yıl kendi bahçesinden yaklaşık 1,5 ton ürün beklediğini ifade etti.