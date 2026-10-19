İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde konuşan Onur Özyurt, Mecidiyeköy İstasyonu’ndaki onarım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özyurt, tünel bölgesinde teknik inceleme ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, ardından onarım için ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.
MECİDİYEKÖY İSTASYONU İÇİN TARİH VERİLDİ
Özyurt, istasyonun yeniden açılması için hedeflenen tarihi açıklayarak, “Aralık ayının ikinci haftasında mevcut istasyonu tekrar hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.
27 NİSAN’DA KAPATILMIŞTI
M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy İstasyonu, tüneldeki su sızıntısının raylarda hasara yol açması nedeniyle onarım çalışmaları kapsamında 27 Nisan’da ulaşıma kapatılmıştı.
İstasyonda başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın yeniden hizmete alınması hedefleniyor. Açıklanan takvime göre istasyonun aralık ayının ikinci haftasında açılması planlanıyor.