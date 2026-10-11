Oyuncu Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızları Su Atacan, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Oyunculuk eğitimi almaya başlayan Su'ya, yeni hayatının ilk günlerinde anne ve babası da eşlik etti. Londra'ya altı bavulla giden genç isim, okulda karşılaştığı kuralları sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla anlattı.

“İSYANLARDAYIM”

Üniversitesindeki disiplin kurallarını anlatan Su Atacan, takı takmanın, tırnak uzatmanın ve telefon kullanmanın yasak olduğunu söyledi. Kılık kıyafet konusunda da katı uygulamalar bulunduğunu belirten genç isim, okulda yalnızca siyah renkli kıyafetlere izin verildiğini ifade etti.

Su Atacan, “İsyanlardayım. Sadece siyah renkte giyinebiliyoruz, başka renk yasak. Lacivert ve gri de yasak” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Genç isim, kurallar karşısında kendisini yeniden liseye dönmüş gibi hissettiğini de söyledi.

PINAR ALTUĞ İLE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI SU LONDRA'DA

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su'yu dünyaya getirerek ilk kez anne olmuştu. Şimdi 17 yaşında olan Su Atacan, oyunculuk eğitimi için Londra'da yeni bir hayata başladı.

Genç ismin üniversitesindeki kuralları sosyal medyada paylaşması, eğitim hayatının ilk günlerinde yaşadığı şaşkınlığı da gözler önüne serdi.