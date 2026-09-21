Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su Atacan, eğitim hayatında yeni bir döneme başladı. Liseyi Türkiye’de tamamlayan Su, üniversite eğitimi için Londra’ya yerleşti.
Genç kız, kalacağı odaya yerleşerek Londra’daki yeni hayatına ilk adımını attı. Bu özel gününde anne ve babası da kızlarını yalnız bırakmadı. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, Su ile birlikte Londra’ya giderek yerleşmesine yardımcı oldu.
ALTI BAVULLA LONDRA'YA GİTTİ
Su Atacan'ın Londra yolculuğunda yaklaşık altı bavul hazırladığı görüldü. Üniversite eğitimi boyunca ilk kez ailesinden ayrı yaşayacak olan Su'nun yeni hayatı, ailesi için de duygusal bir dönemin başlangıcı oldu.
Yağmur Atacan, kızının evden ayrılarak başka bir ülkede yaşamaya başlamasının ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.
“YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM”
Yağmur Atacan, kızına veda ederken yaptığı paylaşımda gururunu ve sevgisini dile getirdi.
Atacan, “Eğitim hayatına bambaşka bir kapı açıyor bugün kızım. Sadece ailesinden ayrıldığı yeni evinin değil, aynı zamanda yepyeni arkadaşlarının ve başka bir ülkenin kapısı bu kapı... Aşk ile dünyaya geldin, sevgi ile büyüdün; şimdi sıra sorumluluklarını almana geldi! Altı büyük valizle geldin, omuzlarında başarı apoletleri ile dönmeni bekliyoruz ülkemize. Yolun açık olsun kızım, seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.
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PINAR ALTUĞ'DAN KIZINA DUYGUSAL MESAJ
Pınar Altuğ da kızının Londra’daki yeni hayatına ilk adımını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ünlü oyuncu, Su'nun yolculuk ve yerleşme sürecinden kareleri paylaşarak kızına, “Yolun açık olsun güzel bebeğim” notunu düştü.
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