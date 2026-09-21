“YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM”

Yağmur Atacan, kızına veda ederken yaptığı paylaşımda gururunu ve sevgisini dile getirdi.

Atacan, “Eğitim hayatına bambaşka bir kapı açıyor bugün kızım. Sadece ailesinden ayrıldığı yeni evinin değil, aynı zamanda yepyeni arkadaşlarının ve başka bir ülkenin kapısı bu kapı... Aşk ile dünyaya geldin, sevgi ile büyüdün; şimdi sıra sorumluluklarını almana geldi! Altı büyük valizle geldin, omuzlarında başarı apoletleri ile dönmeni bekliyoruz ülkemize. Yolun açık olsun kızım, seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.