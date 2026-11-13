Deniz seviyesinden 3 bin 812 metre yükseklikteki Titicaca Gölü'nde yer alan Uros Yüzen Adaları, suyla temas eden alt katmanları çürüdükçe üzerine yeni sazlıklar eklenerek su üstünde tutuluyor. Yerli Uros halkının totora adlı sazlıkları örerek oluşturduğu bu platformların üzerinde evler, gözetleme kuleleri ve okullar yer alıyor.

YÜZEN ADALAR NASIL İNŞA EDİLDİ?

Titicaca Gölü'nde yaşayan yerli Uros halkı, yapay adaların inşasına yüzyıllar önce başladı. Kıyıdaki saldırgan kabilelerden korunmak isteyen topluluk, gölün sığ bölgelerinde yetişen totora adlı kalın sazlıkları birbirine ördü. Saz köklerinin sıkıştırılmasıyla su üzerinde durabilen yüzen platformlar oluşturuldu.

Tamamen doğal bitki köklerinden meydana gelen bu yapay adalar, kalıcı bir yerleşim alanına dönüştürüldü. Yüzen platformların üzerinde ada sakinlerinin barındığı evler yer alıyor. Köylerde ayrıca gözetleme kuleleri ve eğitim verilen okullar da bulunuyor.

KÖYLER BATMAKTAN NASIL KURTARILIYOR?

Adaların temelini oluşturan sazlıkların suyla temas eden alt katmanları zamanla çürüyüp eriyor. Zeminin zayıflaması, adaların batma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Ada sakinleri bu durumu önlemek için her birkaç haftada bir zeminin üzerine taze kesilmiş yeni saz katmanları sererek köylerini sürekli yukarı doğru yeniden inşa ediyor.