Genç oyuncular Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla gündeme geldi. Birlikte rol aldıkları "Altı Üstü İstanbul" dizisiyle dikkat çeken ikilinin samimi pozları, hayranları arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İki oyuncunun sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarda yanak yanağa verdikleri pozlar kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Özellikle Elçin Zehra İrem'in Rahimcan Kapkap'a öpücük verdiği kareler, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

TAKİPÇİLER ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Paylaşımların ardından bazı kullanıcılar ikilinin ekrandaki ve sosyal medyadaki uyumunu öven yorumlar yaptı. Bazı takipçiler ise iki oyuncuyu birbirine yakıştırmadığını belirtti.

Yorumlarda, "Hayır ya hiç yakışmıyorlar", "Yok olmuyor, zorlamayın sıfır uyum", "Bir ben mi yakıştıramıyorum?" ve "Bu nasıl yakışma?" gibi ifadeler yer aldı.

İLİŞKİ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Samimi karelerin ardından sosyal medyada iki oyuncunun sevgili olduğuna dair iddialar da ortaya atıldı. Ancak taraflardan bu yönde herhangi bir açıklama gelmedi.

Buna rağmen bazı magazin ve dizi odaklı sosyal medya hesapları, ikili için "yeni dizi çifti" yorumlarında bulundu.

HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYOR

Henüz ilişkilerine dair resmi bir açıklama yapmayan Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'ın paylaşımları, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İkilinin samimi kareleri, özellikle genç izleyiciler arasında merak uyandırdı.