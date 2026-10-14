Altı Üstü İstanbul dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Cannes dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde haklarında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelen ikili, aralarındaki ilişkiye dair açıklama yaptı.

ELÇİN ZEHRA İREM SORULARI GEÇİŞTİRDİ

Aşk iddiaları hakkındaki sorular karşısında Elçin Zehra İrem, “Çok teşekkür ederim, yorgunum” diyerek konuşmayı kısa tuttu.

RAHİMCAN KAPKAP'TAN AŞK İDDİALARINA YANIT

Rahimcan Kapkap ise haklarında çıkan iddiaları reddederek, “Çok iyi bir partneriz, hiç öyle bir şey yok. Sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

İkilinin açıklamasıyla birlikte, Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızları arasındaki aşk iddialarına da yanıt gelmiş oldu.