“Dayak yiyen kadın şükretsin”, “6 yaşında çocukla evlenilebilir” şeklindeki sözleri nedeniyle tepki çeken Sosyal Doku Derneği Başkanı Nurettin Yıldız’ın katılacağı “İslami İlimler: Kim için, ne kadar?” başlıklı konferans öncesinde yaklaşık 300-400 öğrenci protesto düzenlenmişti.

Mayıs 2025’teki olay nedeniyle hazırlanan iddianamede 15 öğrenci sanık olarak yer aldı.

Protesto gösterisi yapan öğrenciler hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan ceza talep edildi. Bazı öğrenciler hakkında ayrıca “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan da ceza istendi. Suçlamaları reddeden öğrenciler beraatini isterken, mahkeme duruşmayı 3 Kasım’a erteledi.

SALON KÜÇÜK KALDI

Duruşmaya 13 sanık ile avukatları katıldı. Salon yetersiz kalınca sanıkların bir bölümü izleyici sıralarına oturdu.