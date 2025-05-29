Mahkeme kayıtlarına göre anne Smith, kızı Joshlin’i bir sangomaya 20 bin rand (yaklaşık 44 bin lira) karşılığında “gözleri ve derisi istendiği” için sattığını tanık beyanıyla kabul ettirdi. Küçük kızın geçen yıl Güney Afrika'daki küçük bir kasabada kaybolduğundan beri bu yana polisin yürüttüğü kapsamlı aramalara rağmen küçük Joshlin hâlâ bulunamadı.

Yüksek mahkeme yargıcı Nathan Erasmus, “Daha hafif bir cezayı haklı gösterecek hiçbir kurtarıcı unsur bulamıyorum” diyerek en ağır yaptırımı uyguladığını vurguladı.

İnsan ticareti suçundan ömür boyu hapse mahkûm edilen üçlü, ayrıca kaçırma suçundan da 10’ar yıl ek hapis cezası aldı.