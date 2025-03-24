1997'de güzellik yarışması Miss Globe'da Türkiye Güzeli seçilen Aylin Coşkun, bir süre mankenlik ve sunuculuk yaptıktan sonra kariyerine şarkıcı olarak devam etti. 'Sinsirella', 'Manzara' ve 'Yok Artık' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Coşkun, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Coşkun, özellikle uzun bir süre aşk yaşadığı iş insanı Volkan Aslan ile çok konuşuldu. 15 yıllık ilişkilerini 2019 yılında evlilikle taçlandıran çiftin gösterişli düğünü günlerce magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü şarkıcı, düğün sonrası "Takılarla rahat 5 milyon TL'lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı" açıklamasında bulunmuştu.

6 yılda 50 kez tüp bebek tedavisi olan ve bir süre önce tedavi olmayı bırakan Coşkun önceki gün Instagram hesabından "Ne zaman beni rahatsız eden şeyi dile getirsem sorun ben oluyorum. Kimse bana olan davranışlarından dolayı özür dilemedi, sadece verdiğim tepkilerden dolayı beni suçladılar" yazısını paylaştı ve eşi Volkan Aslan ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, taraflar bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalışsa da, tüm çabalar sonuçsuz kaldı.