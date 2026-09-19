Katıldığı programda siyasi hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mahmut Arıkan, siyasetin yalnızca mevcut tabloyu değerlendirmekten ibaret olmadığını söyledi.

Arıkan, Saadet Partisi’nin hedefinin iktidar olmak olduğunu belirterek, muhalefette kalmanın başlı başına bir siyasi hedef olmadığını ifade etti.

“Toplu iğne ucu kadar ihtimal varsa iktidar olmak isteriz biz” diyen Arıkan, siyasetin iktidarın uygulamalarını eleştirmekle sınırlı tutulamayacağını savundu.

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye’deki seçim sistemine ve yüzde 50+1 şartına da değinen Arıkan, Saadet Partisi’nin tek başına iktidar olmasının mevcut koşullarda mümkün olmadığını söyledi.

Arıkan, bu nedenle farklı siyasi partilerle iş birliği yapılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, siyasi birlikteliklerin önünde ilkelerin ve prensiplerin belirleyici olması gerektiğini ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI SORUSUNA YANIT

Programda Arıkan’a, söz konusu iş birliği yaklaşımının Cumhur İttifakı’nı da kapsayıp kapsamadığı soruldu.

Bu soruya karşılık Arıkan, Cumhur İttifakı’yla bir araya gelmeye kesin biçimde karşı olmadığını belirtti.

Arıkan, “Ben Cumhur İttifakı’na ‘Hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez’ diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim” ifadelerini kullandı.

Arıkan’ın açıklaması, Saadet Partisi’nin son dönemde ittifaklara ilişkin yaptığı diğer açıklamalarla da örtüşüyor. Arıkan, daha önce siyasi partilerin bir araya gelmesinden ziyade hangi ilkeler etrafında ortaklaşılacağının önemli olduğunu ifade etmişti.