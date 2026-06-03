Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs'ta UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı iptal edilirken, kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ve parti yönetimi görevlerinden el çektirildi.



Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, parti içerisinde hem delege hem de CHP seçmeninden Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki her geçen gün büyümeye devam ediyor.





Özel'in çağrısı üzerine Olağanüstü Kurultay için delegelerin başlattığı imza kampanyasında toplam imza sayısı 900'ün üzerine çıkarken, CHP'de mahkeme kararıyla yeniden yetkili hale gelen Parti Meclisi ise henüz toplanmadı. Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'nde de çoğunluğu Özel destekçilerine kaybettiği öne sürülürken, CHP'nin yeni yönetimine bir darbe de 2023 seçimlerine 'Millet İttifakı' çatısı altında giren siyasi partilerin liderlerinden geldi.



BOL KEPÇEYLE VEKİLLİK DAĞITTIKLARI BİLE SIRT DÖNDÜ



Kılıçdaroğlu'nun sınırlı oy oranlarına rağmen onlarca milletvekilini CHP sıralarından Meclis'e taşıdığı DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, mahkeme kararıyla CHP'de yaşanan değişime karşı çıktı.





Altılı masada yer alan Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu aktif siyaseti bırakırken, geriye kalan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun karşısında konumlandı.



Yeni Yol Grup toplantısında konuşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, ana muhalefet partisinde yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek tutumlarının çok net olduğunu ifade etti. Babacan, CHP'ye yönelik mahkeme kararı hakkında ise yargının siyaseti dizayn etmek için bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.



Yeni Yol Grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 'mutlak butlan' kararına karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:



"Butlanla parti kongresi iptal edildiği gibi, birisi de 2017 Referandumu'nu iptal ettirse, bütün bu süredeki devlet işlemleri geçerliliğini kaybetse ne olur? Kaos olur.



YSK kararları tartışmaya açılırsa hangi seçim sonucuna güvenilecek?"



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise mutlak butlan kararının alındığı 21 Mayıs'tan bu yana yaptığı birçok açıklamada söz konusu karar için 'Türk Demokrasisi'nin işleyişine açık bir müdahale' ifadelerini kullanmıştı.