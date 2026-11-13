Altın fiyatları, perşembe günü Ekim 2025’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Üç seans üst üste düşen altında gözler bugün ABD tarafında açıklanacak olan üretici fiyat endeksi verisine çevrildi.

Altın, güçlü dolar, yükselen ABD Hazine tahvil getirileri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentiler nedeniyle altın bu hafta yüzde 4’ten fazla değer kaybetti.

Ons altın dün 3 bin 853 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün sabah seansında TSİ 07.41 itibarıyla ons altın 3 bin 908 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın da kritik seviyenin altını gördü. Gram altın dün 6 bin 223 liraya kadar geriledi. Bugün sabah seansında TSİ 07.41 itibarıyla 6 bin 324 lira seviyesinde bulunuyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, toparlanmanın büyük ölçüde önceki günkü sert düşüşün ardından kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine ulaşmasıyla yapılan pozisyon ayarlamalarını yansıttığını belirtti. Wong’a göre tahvil getirilerindeki düşüşün doları zayıflatması, altında kısa vadeli yükselişe destek sağlayabilir.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

Ortadoğu’da barış umutlarının zayıflaması ve petrol fiyatlarının yükselmesi, altındaki satış baskısında etkili oldu. İran’ın nükleer programı, yaptırımlar, ABD deniz ablukası ve deniz güvenliğine ilişkin anlaşmazlıklar çözüme kavuşmadı; taraflar arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılamadı.

Bölgedeki belirsizlik güvenli liman talebini desteklese de yükselen petrol fiyatları enflasyon ve faiz artırımı endişelerini güçlendirdi. Yüksek enerji maliyetleri, artan tahvil getirileri ve sıkı para politikası beklentileri altın üzerindeki baskıyı artırdı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in aralık ayında 25 baz puan faiz artırma olasılığını yüzde 89, 50 baz puanlık artış ihtimalini ise yüzde 11 olarak fiyatlıyor. New York Fed Başkanı John Williams da perşembe günü, güçlü bir ekonomide yüksek seyreden enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini ve ilave faiz artışlarının muhtemel olduğunu söyledi.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

ABD’de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı beklentilerin üzerinde arttı. Buna karşın başvurular, istikrarlı bir iş gücü piyasasıyla uyumlu seviyelerde kaldı.

Piyasa katılımcıları cuma günü TSİ 16.30’da açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisini bekliyor. Veri, enflasyon görünümü ve Fed’in gelecek dönemdeki faiz politikası açısından takip ediliyor.

ONS ALTINDA TEKNİK SEVİYELER

Kitco News’in teknik analizinde ilk direnç 3.896 dolar, ikinci direnç 3.944 dolar olarak gösteriliyor. Bu direnç bölgesinin aşılması halinde yukarı yönlü hedefler 3.992 ve 4.022 dolar olarak sıralanıyor.

Aşağı yönlü harekette ise ilk destek 3.852,10 dolar, bir sonraki destek 3.830,33 dolar seviyesinde bulunuyor. Analize göre aşağı yönlü hareketin devamı için 3.852,10 doların altına inilmesi gerekiyor.



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