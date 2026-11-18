Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentiler altını baskılıyor. Doların da güçlenmesiyle altının ons fiyatı yüzde 1,6 kayıpla 3 bin 785 dolara inerek yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın beklentileri aşan finansal sonuçları ve gelecek döneme ilişkin iyimser gelir tahmini ise piyasalardaki toparlanma eğilimini destekledi. Yatırımcıların odağında bugün saat 22.00’de yayımlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları bulunuyor.

ARALIKTA 25 BAZ PUAN ARTIŞ FİYATLANIYOR

ABD’de enflasyon kaygıları sürerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini belirterek, "Fiyat istikrarının zamanında sağlanabilmesi için ekonomide 2027 baharından önce birkaç faiz artışı yapılması gerekecek." dedi.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonla mücadele için faizlerin muhtemelen yeniden artırılması gerekeceğini söyledi. Williams, ancak daha agresif bir politika izlenmesi gerektiği görüşüne katılmadığını ifade etti.

Analistler, enflasyonist baskıların kalıcılığını koruduğunu, buna karşılık gerileyen akaryakıt fiyatlarının gelecek ay yukarı yönlü riskleri sınırlayabileceğini belirtiyor. Bugünkü tutanaklar, para politikasının yönüne ilişkin vereceği sinyaller açısından izlenecek.

NVIDIA’NIN GELİRİ YÜZDE 103 ARTTI

Dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayan Nvidia’nın üç aylık geliri, yıllık yüzde 103 artışla 115,8 milyar dolara ulaştı. Böylece 108,85 milyar dolarlık piyasa beklentisi aşıldı. Şirketin geliri önceki çeyreğe göre de yüzde 20 yükseldi.

Mali yılın üçüncü çeyreğinde veri merkezi gelirleri yıllık yüzde 110 artarak 107,6 milyar dolara çıktı. Nvidia, içinde bulunulan çeyrek için 130 milyar dolar gelir öngördü. Şirket, bu tahminde Çin’den elde edilecek veri merkezi bilişim gelirine ilişkin herhangi bir beklentiye yer vermediğini bildirdi.

Şirketin yönetimine ilişkin gelişmeler de izleniyor. Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, istifa eden eski CEO Jensen Huang’ı yeniden göreve getirmeyi düşünmediklerini açıkladı. The Wall Street Journal ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Nvidia hakkında soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

Analistler, olası yönetici istifalarının ve yönetim kadrosunun nasıl şekilleneceğinin şirketin gelecek performansı açısından takip edileceğini belirtiyor.

ABD BORSALARI DÜŞTÜ, VADELİ İŞLEMLER POZİTİF

ABD’de ekim ayında perakende satışlar aylık yüzde 0,2 artarak beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. İthalat ve ihracat fiyat endeksleri aynı dönemde aylık yüzde 1,1’er yükseldi. Sanayi üretimi ise yatay seyir beklentisinin aksine yüzde 0,4 azaldı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,09’a gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor.

New York borsasında dün S&P 500 yüzde 1,03, Nasdaq yüzde 0,74 ve Dow Jones yüzde 1,64 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne pozitif başladı.

Orta Doğu’daki gelişmeler de gündemde. İran ordusunun ABD’nin Kuveyt’teki askeri üssünü İHA’larla hedef aldığına yönelik haberler, bölgede tansiyonun artabileceği kaygısını besledi. Enerji arzına ilişkin risklere karşın arz genişlemesinin etkisiyle ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 92,7 dolardan işlem görüyor.

AVRUPA’DA ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Avrupa piyasalarında bugün İngiltere ve Avro Bölgesi enflasyon verileri takip edilecek. Dün teknoloji hisselerindeki satışlar ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin soru işaretleri bölge borsalarında etkili oldu.

Çip talebinin daralabileceği endişesiyle ASML hisseleri yüzde 5,3 geriledi. Deutsche Bank’ın geçmişteki iş uygulamaları ve denetim zafiyetlerine ilişkin 15 milyondan fazla sızdırılmış belgeyle ilgili haberlerin ardından bankanın hisseleri yüzde 6 düştü.

İngiltere’de FTSE 100 ve Almanya’da DAX 40 yüzde 0,43’er, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 1,03 geriledi. Fransa’da CAC 40 ise yüzde 0,34 yükseldi.

ASYA’DA ÇİP DESTEĞİNE RAĞMEN AYRIŞMA

Nvidia bilançosu Asya’da yarı iletken ve teknoloji hisselerini destekledi. Ancak ABD’nin Çin’e yönelik gelişmiş çip kısıtlamalarını sıkılaştırması risk iştahını sınırladı. Analistlere göre güçlü bilanço, yapay zeka yatırımlarına ilişkin kaygıları tamamen gidermedi.

Japonya’nın ekim ayı ihracatı yüzde 20,5 artarak beklentileri aştı. İthalat artışı yüzde 21,6 ile tahminlerin altında kalırken, ülke 476,5 milyar yen, yaklaşık 3 milyar dolar dış ticaret açığı verdi.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,2 ve Güney Kore’de Kospi yüzde 0,9 yükseldi. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,2 geriledi.

BIST 100 GÜNÜ YÜZDE 1,53 KAYIPLA TAMAMLADI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,53 değer kaybederek 11.661,00 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL, dünü 50,4160’tan tamamlamasının ardından bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 50,4430’dan işlem görüyor.

Bugünün veri takviminde saat 10.00’da İngiltere, 13.00’te Avro Bölgesi ekim ayı enflasyonu yer alıyor. ABD’de saat 16.30’da mortgage başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri; 18.00’de bekleyen konut satışları açıklanacak. Fed tutanakları ise saat 22.00’de yayımlanacak.