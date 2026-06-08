Orta Doğu'da artan tansiyon piyasaları baskılarken, makroekonomik veriler de yönü tayin ediyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verisi sonrası Fed'in faiz artırımına gidebileceği endişesi, dolar endeksini yükseltti ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerini son 20 günün en yüksek seviyesine çıkardı. Güçlenen dolar ve tahvil faizleri nedeniyle alternatifi maliyeti artan altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürerek 23 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜNE DİKKAT!"

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta piyasaları hareketlendirecek yoğun bir veri akışı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu hafta küresel ve yurt içi piyasalarda önemli açıklamaların olacağı yoğun bir dönem bizi bekliyor. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip edeceğiz.

Aynı gün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verisi, cuma günü ise Almanya'da ÜFE verisi açıklanacak. Dünyanın önde gelen ekonomilerinin enflasyon rakamlarının geleceği bu hafta, jeopolitik gerilimlerin de etkisiyle oldukça kritik. Kısa vadeli işlemlerden uzak durmak gerekiyor" dedi.

ABD İSTİHDAM VERİSİ VE TRUMP FAKTÖRÜ

Geçen hafta yaşanan sert değer kayıplarını ve piyasadaki beklentileri değerlendiren Memiş, şu ifadelere yer verdi:

"Geçen hafta altın, gümüş ve petroldeki değer kaybının nedeni ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi oldu. Beklentinin çok üzerindeki veri, fon akışlarını para piyasasına kaydırarak diğer varlıklarda satış getirdi. Altın fiyatları 6 ay aradan sonra yeniden Ocak ayı seviyelerine döndü.

Diğer yandan Trump'ın Fed'e yönelik 'Faiz artırmak iyi değildir' uyarısı önemli. Piyasalarda oluşan 'Fed yeniden faiz artırabilir' beklentisi şu an altın tarafını baskılamaya devam ediyor. Ancak altın ve gümüş tarafında yine muhteşem fırsatlar karşımızda duruyor" dedi.

"DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK"

Piyasadaki dalgalanmaları uzun vadeli düşünen yatırımcılar için bir fırsat olarak nitelendiren İslam Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Altın ve gümüş kısa vadeli bir yatırım aracı değildir. Savaş kaynaklı bir manipülasyon piyasası oluştu ve merkez bankalarının faiz artırma endişesi fiyatları etkiliyor. Biz bu düşüşleri ucuz olarak görmeye devam ediyoruz. Düğün yapacaklar bu zamanı değerlendirsin, bu düşüşler kalıcı olmayacak" dedi.