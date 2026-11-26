Altının ons fiyatı, sert satışların ardından 26 Kasım sabahı yeniden 3.600 doların üzerine çıktı. Bir gün önce ABD verilerinin ardından 3.469 dolara kadar gerileyen altında, toparlanmanın sürüp sürmeyeceği öne çıktı.

ABD'de yüksek seyreden enflasyon, Fed'in faiz artıracağı beklentisi ve Şükran Günü tatili nedeniyle azalan işlem hacmi, yükselişin kalıcılığını sınayacak başlıca etkenler arasında bulunuyor.

ENFLASYON FED'İN HEDEFİNİN ÜZERİNDE

ABD'de ekim ayına ilişkin PCE fiyat endeksi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,8 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek PCE'deki yıllık artış ise yüzde 3,3 oldu. Her iki gösterge de Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde kaldı.

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyümesi de yıllıklandırılmış yüzde 3,4'ten yüzde 4,3'e revize edildi. Bu veri, Fed'in enflasyonu düşürmek için faizleri yüksek tutabileceği görüşünü destekledi.

Fed'in 25 Kasım'da yayımladığı Bej Kitap raporu ise bölgeler arasında farklılaşan bir ekonomik görünüme işaret etti. Bazı bölgelerde faaliyet artarken maliyet ve fiyat baskılarının sürdüğüne ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

ARALIK TOPLANTISINDA FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Piyasalar, Fed'in 8-9 Aralık toplantısında faiz artırmasına yüksek olasılık veriyor. Bu beklenti, faiz getirisi olmayan altının yükselişini sınırlayabilecek etkenlerden biri olarak görülüyor.

Toplantıya kadar enflasyon görünümüne ilişkin açıklamalar, dolar ve ABD tahvil faizlerinin seyri, altının 3.600 dolar çevresindeki hareketinde belirleyici olabilir.

TATİLDE DÜŞÜK LİKİDİTE RİSKİ

ABD'de 26 Kasım'da Şükran Günü nedeniyle pay ve tahvil piyasaları kapalı. Altın vadeli işlemlerinde de özel tatil takvimi uygulanıyor. Azalan likidite, sınırlı işlemlerin fiyatlar üzerinde daha belirgin etki yaratmasına yol açabilir.

Yükselişin devamı açısından ons fiyatının 3.600 doların üzerinde tutunması önem taşıyor. Bu seviyenin yeniden kaybedilmesi toparlanmanın kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırabilir. Eşiğin aşılması ise tek başına düşüş eğiliminin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Türkiye'de gram altının fiyatında onsun yanı sıra dolar/TL'deki değişim de etkili oluyor. Bu nedenle küresel piyasadaki hareket, yurt içi fiyatlara farklı büyüklükte yansıyabiliyor.