Altının onsu haftalık bazda yüzde 5 değer kaybederek 3 bin 883,94 dolara gerilerken, bağımsız değerli metaller analisti Jesse Colombo daha derin bir düşüş riskine dikkat çekti.

Colombo, 3 bin 900 dolar civarındaki desteğin güçlü biçimde kırılması halinde fiyatların 3 bin 400-3 bin 500 dolar bandına çekilebileceğini öngördü.

Kitco News’te yer alan habere göre, BubbleBubble Report’un kurucusu Colombo, COMEX vadeli işlemlerinde fiyatların 3 bin 900 dolar seviyesinin bir miktar altına inmesine rağmen henüz net bir kırılma yaşanmadığını belirtti.

DESTEĞİN ALTINA SARKMAK YETERLİ DEĞİL

Colombo, desteğin kırıldığından emin olmak için fiyatların bu seviyenin belirgin biçimde altına inmesi gerektiğini vurguladı. Altının geçmişte de destek seviyesinin altına sarkarak zarar-kes emirlerini tetiklediğini, ardından yeniden toparlandığını hatırlattı.

Analist, söz konusu destek bölgesinin Ekim-Kasım 2025 dönemindeki dip seviyelerinden bu yana korunduğunu aktardı. Altının mart ayındaki sert satışlarda ve haziran-temmuz döneminde de aynı bölgeden destek bulduğunu belirtti.

Colombo’ya göre, bu desteğin güçlü biçimde kırılması altına en az 400 dolarlık ek kayıp getirebilir. Analist, 3 bin 400-3 bin 500 dolar bandına kadar önemli bir destek boşluğu bulunduğunu, olası kırılmanın ardından fiyatların 3 bin 500 dolar civarına yönelmesini beklediğini söyledi.

DOLARIN SEYRİ BELİRLEYİCİ

Altın üzerindeki baskıyı doların güçlenmesi, yükselen faiz oranları ve teknoloji hisselerindeki satışlarla ilişkilendiren Colombo, dolar endeksinin 102-103 seviyelerinin üzerine çıktığına dikkat çekti.

Analist, dolar endeksindeki yükseliş ivmesi sona ermeden altında kalıcı bir dip oluştuğunu söylemekte temkinli davranacağını belirtti. Doların güçlü yükselişini sürdürmesi halinde 3 bin 900 dolar desteğinin altına gerileme ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

HAFTALIK KAYIP YÜZDE 5

Haftaya 4 bin 120 dolar bandının üzerindeki seviyelerden başlayan spot altın, beş günlük dönemde yüzde 5 değer kaybetti. Perşembe günü 3 bin 867,76 dolarla haftanın en düşük seviyesini test etti.

Son işlem gününe 3 bin 876,40 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 3 bin 867,76 ile 3 bin 923,13 dolar arasında hareket etti. Tepki alımlarıyla düşüşünü durduran altın, önceki kapanışa göre 7,48 dolar ve yüzde 0,19 artışla 3 bin 883,94 dolardan kapandı.



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