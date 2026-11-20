Altının ons fiyatı, bugün Asya işlemlerinde 3.550 doların altına sarktı. Satış baskısının üçüncü işlem gününe taşındığı piyasada fiyatlar, Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Üst üste ikinci haftayı da kayıpla tamamlamaya hazırlanan altında, ocak ayında görülen 5.595 dolarlık zirveyle 3.550 dolar seviyesi arasındaki fark 2.045 dolara ulaştı. Dünya Altın Konseyinin teknik değerlendirmesinde işaret ettiği 3.605 dolarlık desteğin aşağı geçilmesiyle, bir sonraki önemli destek olan 3.500 dolar öne çıktı.

FED BEKLENTİSİ VE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

ABD Merkez Bankasının (Fed) 18 Kasım'da yayımladığı ekim toplantısı tutanakları, altın üzerindeki baskıyı artırdı. Yetkililerin neredeyse tamamı, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek için önümüzdeki aylarda ilave faiz artışlarının uygun olacağı görüşünü dile getirdi.

Vadeli piyasalarda Fed'in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi neredeyse kesin olarak fiyatlanıyor. Ocak ve Nisan 2027'de ilave sıkılaşma olasılığı da gündemde bulunuyor. Bu fiyatlamalar, henüz alınmış bir kararı değil piyasa beklentilerini yansıtıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni ve kapsamlı saldırıları değerlendirdiğine ilişkin haberler de jeopolitik endişeleri artırdı. Ancak güvenli liman talebinin doları da desteklemesi nedeniyle İran kaynaklı belirsizlik, altındaki satışları durdurmaya yetmedi.

ABD doları, Nisan 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın seyrediyor. Güçlü dolar ve yüksek tahvil getirileri, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltarak toparlanma girişimlerini sınırlıyor.

AŞIRI SATIM SİNYALİ DÜŞÜŞÜN BİTTİĞİNİ GÖSTERMİYOR

Teknik göstergelerden RSI'ın 24 civarına gerilemesi, aşırı satım bölgesine işaret ediyor. Bu görünüm tepki yükselişi ihtimalini artırabilse de düşüşün sona erdiği anlamına gelmiyor. MACD göstergesinin negatif bölgede kalması ve aşağı yönlü hareketin güçlenmesi de düşüş eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

Ons altın, 4.408 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamasının oldukça altında işlem görüyor. Önceki haftalarda destek olarak çalışan 3.900 dolar bölgesi ise sert düşüşün ardından direnç konumuna geçti. Olası bir yükselişte bu seviyenin aşılması önem taşısa da 3.900 dolara doğru hareket, tek başına uzun vadeli düşüş eğiliminin bittiğini göstermeyecek.

ÇİN'DEN EKİMDE 26 TON ALTIN ALIMI

Küresel satış baskısına rağmen merkez bankalarının altın talebi sürüyor. Çin Merkez Bankası, ekim ayında rezervlerine 26 ton altın ekledi. Böylece ülkenin altın alımları üst üste 24'üncü aya ulaşırken toplam altın rezervi 2.435 tona yükseldi.

Piyasanın izleyeceği veriler arasında, bugün Türkiye saatiyle 18.00'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin nihai kasım verisi bulunuyor. Özellikle enflasyon beklentilerindeki değişim, Fed'in aralık kararına ilişkin fiyatlamaları ve altını etkileyebilir.

Ons altındaki gerileme Türkiye'deki gram altın fiyatlarına da yansıyor. Ancak dolar/TL'nin hareketi, düşüşün TL karşılığını değiştirebiliyor. Bu nedenle gram altının yönü açısından hem 3.500 dolarlık ons desteği hem de döviz kurunun seyri önem taşıyor.