Ons altında 4 bin doların altına yeniden gerileme ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'e göre olası düşüşler uzun vadeli yatırımcıları alıma yöneltebilir. Yukarı yönlü hareketin hızlanması için ise iki teknik eşiğin aşılması gerekiyor.

Hansen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz kararının ardından yön arayan ons altının, seansın ilk saatlerinde 4 bin 36 dolara kadar geriledikten sonra sınırlı bir toparlanma gösterdiğini belirtti.

4 BİN DOLARIN ALTINDA ALICILAR DEVREYE GİREBİLİR

Hansen, ons altının yeniden 4 bin doların altına inme ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını, ancak böyle bir düşüşün uzun vadeli yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabileceğini ifade etti.

Özellikle Çinli alıcıların, merkez bankalarının ve uzun vadeli yatırımcıların daha cazip fiyatlardan altın biriktirmek için piyasaya girebileceğini belirtti. Hansen'e göre bu talep düşüşü sınırlamaya yardımcı olabilir. Ancak zorunlu pozisyon kapatmalarının yaşandığı dönemlerde fiyatların geçici olarak daha düşük seviyelere inmesini tamamen engelleyemeyebilir.

TOPARLANMA İÇİN İKİ KRİTİK EŞİK

Ons altının 3 bin 970 dolar civarındaki önemli teknik destekten toparlandığını hatırlatan Hansen, kısa vadeli satış yapanlarla uzun vadeli alıcılar arasındaki mücadelenin sürdüğünü söyledi. Mevcut seviyelerde belirgin bir yön oluşmadığını, bir sonraki hareketi tahmin etmenin neredeyse yazı tura atmak kadar zor olduğunu ifade etti.

Hansen, 4 bin 70 doların kalıcı biçimde aşılmasının ve ardından 4 bin 230 dolar direnç bölgesinin geçilmesinin toparlanmayı hızlandırabileceğini kaydetti.

Bu senaryoda, son haftalarda altın pozisyonlarını azaltan kaldıraçlı fonların yeniden alıma yönelebileceğini belirtti. Kısa pozisyonların kapatılması ve momentum alımları da yükselişi destekleyebilir.

KISA VADELİ BASKIYA KARŞI UZUN VADELİ TALEP

Hansen, finansal piyasalarda kaldıraçlı pozisyonların azaltılması riskinin kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti. Buna karşılık portföy çeşitlendirmesi ile mali ve jeopolitik risklerden korunma amacı taşıyan uzun vadeli talebin fiyatları desteklediğini belirtti.

Geçmiş yıllarda güçlü yükselişlerin görüldüğü yılın son dönemine yaklaşılmasına rağmen, mevsimsel eğilimlerin benzer bir performansı garanti etmediğini vurguladı.

Fed'in para politikasında bekle-gör dönemine girdiğini ifade eden Hansen, bundan sonraki faiz adımlarının açıklanacak ekonomik verilere giderek daha fazla bağlı olacağını söyledi. Yüksek enerji fiyatlarının enflasyona etkisi, yapay zeka sektöründeki gelişmeler, hisse piyasalarında yeni satış dalgası ihtimali, tahvil getirileri ve doların seyri de Hansen'in altının yönü açısından izlediği temel unsurlar arasında yer aldı.



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