Altının ons fiyatı, 23 Ekim Cuma günü 3.975 dolara kadar inerek son üç ayın dip seviyesini gördü ve haftalık kaybını yaklaşık yüzde 3,9 seviyesinde tamamladı.

Yaşanan sert geri çekilmeye karşın Goldman Sachs ve UBS, uzun vadede altının 5.400 dolara kadar yükselebileceği yönündeki tahminlerinde değişikliğe gitmedi.

İki kurum aynı hedefi paylaşırken takvim konusunda farklılaşıyor: UBS bu seviyeye Eylül 2027'de, Goldman Sachs ise 2027 yılı sonunda ulaşılabileceğini öngörüyor.

KISA VADELİ RİSKLER VE OPSİYON TABLEBİ

Goldman Sachs, 2026 sonu için belirlediği 4.650 dolarlık öngörüsünde aşağı yönlü risklerin öne çıktığını bildirdi. Kurumun analizine göre, yükseliş yönlü altın opsiyonlarına olan ilginin gerilemesi yakın dönemdeki toparlanmayı sınırlandırabilir.

Buna karşın banka, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adımlarının orta ve uzun vadeli desteği sürdüreceği görüşünde. Goldman Sachs’ın temel senaryosu, 2026 ve 2027 yılları boyunca merkez bankalarının her ay yaklaşık 60 ton altın alımı yapacağı varsayımına dayanıyor. Bu miktar, 2022 öncesindeki aylık 17 tonluk ortalamanın üzerinde bulunuyor.

4 BİN DOLAR TABAN OLUŞTURAMADI

UBS stratejisti Giovanni Staunovo, 4 bin dolar seviyesinin çevresinde uzun vadeli alıcıların piyasaya girebileceğini değerlendirdi. Buna karşın cuma günü işlemlerin 3.975 dolara kadar sarkması, söz konusu seviyenin henüz teknik bir taban niteliği kazanmadığını ortaya koydu.

UBS; merkez bankalarının yıllık 750 ila 1.000 ton arasındaki alım potansiyeli, Çin'den gelen fiziki talep ve küresel kamu borçluluğuna dair kaygılar nedeniyle uzun vadeli pozitif görünümünü sürdürüyor. Bununla birlikte banka, bu yapısal talebin kısa vadeli satış dalgalarını tamamen engellemeye yetmeyebileceğine işaret ediyor.

PETROL, ENFLASYON VE FED BASKISI

Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle ABD tipi ham petrolün varil fiyatının 100 doların üzerine çıkması, enflasyon risklerini yeniden gündeme taşıdı. Artan enerji maliyetleri güvenli liman olarak altının cazibesini artırmak yerine, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirerek altın üzerinde baskı oluşturdu.

Fed'in 27-28 Ekim tarihlerindeki toplantısının ardından faiz kararı 28 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.00'de duyurulacak. Politika faizinin bu toplantıda sabit tutulması beklenirken, aralık ayında faiz artırımına gidilme olasılığı piyasalarda yaklaşık yüzde 78 olarak fiyatlanıyor. Getirisi bulunmayan altının, artan faiz beklentileri nedeniyle talep kaybı yaşadığı görülüyor.

İZLENECEK TEKNİK SEVİYELER

Teknik görünümde cuma günü test edilen 3.975 dolar seviyesi ilk referans noktası olarak takip ediliyor. Satışların devam etmesi durumunda 3.959, 3.941 ve 3.900 dolar seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor.

Yükseliş yönünde ise 4 bin doların üzerine dönüş ilk olumlu sinyal olarak değerlendirilmekle birlikte, satış baskısının kırılması için 4.100 ve 4.200 dolar dirençlerinin aşılması gerekiyor.

YURT İÇİ PİYASALARA YANSIMA

Yurt içinde gram altın fiyatı hem ons altın hem de dolar/TL kurundaki hareketlerin ortak etkisiyle belirleniyor. Ons altındaki geri çekilmenin gram altına birebir yansımayabileceği belirtilirken, yeni haftada Fed toplantısının ardından dolarda yaşanacak olası hareketlerin Türk lirası bazındaki altın fiyatları üzerinde yön belirleyici olması bekleniyor.