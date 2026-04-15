Küresel piyasalar, ABD ve İran arasındaki diplomatik temas trafiğine odaklanmış durumda. İki ülke arasında yeni bir görüşme ihtimalinin masaya gelmesiyle birlikte enerji piyasaları nefes alırken, dolar endeksindeki geri çekilme altına yaradı. ABD tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesiyle birlikte yatırımcılar yeniden "güvenli liman" olan altına yöneldi.

ONS ALTIN BİR AYIN ZİRVESİNDE

Günün ilk saatleriyle birlikte hareketlenen ons altın, uluslararası piyasalarda son dört haftanın en güçlü performansını sergiledi. Erken saatlerde 4.871 dolar seviyesine kadar tırmanan ons altın, bu hamlesiyle aylık bazda zirveyi yeniledi. TSİ 08.14 itibarıyla bir miktar kar satışı gelse de fiyatlar 4.826 dolar bandında tutunarak güçlü duruşunu koruyor.

GRAM ALTIN 7 BİN LİRA SINIRINDA

İç piyasada altın fiyatlarını belirleyen ons ve dolar kurundaki değişimler, gram altına doğrudan yansıdı. Serbest piyasada rekor denemesi yapan gram altın, sabah saatlerinde 7 bin 5 lira seviyesini test ederek yatırımcısını heyecanlandırdı. Anlık verilere göre gram altın, 6 bin 941 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Gümüşün onsu ise daha sert bir yükselişle 81 doları test etmesinin ardından 79,94 dolarda bulunuyor.

Gram gümüş ise serbest piyasada 116,31 lirayı gördükten sonra 114,96 lirada hareketleniyor.

GÖZLER ATEŞSKES HATTINDA

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün ve doların küresel ölçekte değer kaybetmesinin ana nedenini Washington-Tahran hattındaki gelişmelere bağlıyor. Tahvil faizlerindeki baskının azalmasıyla birlikte, ons altındaki yükseliş ivmesinin önümüzdeki günlerde de korunup korunmayacağı piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor.