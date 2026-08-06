Orta Doğu'da diplomatik adımların hız kazanması ve ABD verilerinin gevşemesiyle küresel altın fiyatları son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'de gram altın rekor kırarken, Dünya Altın Konseyi raporu Merkez Bankası'nın net satışlarda ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.

Küresel piyasalarda emtia cephesi hareketli bir haftadan geçiyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik kanallarla çözülebileceğine yönelik sinyaller ve ABD ekonomisinden gelen zayıf istihdam verileri, altın fiyatlarını üst üste dördüncü günde de yukarı taşıdı. Yurt dışı piyasalarda ons altın son iki ayın zirvesine yaklaşırken, yurt içinde döviz kurlarının desteğiyle gram altın 6 bin 540 lira seviyelerini test etti. Diğer yandan, Merkez Bankası’nın yılın ilk yarısındaki rekor altın satışları küresel finans analistlerinin merceğine takıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI UMUDU ALTINA GÜÇ VERDİ

Orta Doğu’daki krizin sonlanması adına Umman ve Katar aracılığıyla yürütülen müzakereler, Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasite açılacağı beklentisini güçlendirdi. Jeopolitik risklerin azalması ve petrol fiyatlarının 80 dolar seviyesinde dengelenmesi, enflasyonist baskıları hafifleterek değerli metalleri destekledi. Spot altın, gün içinde 4 bin 304 doları görerek 18 Haziran sonrasındaki en yüksek seviyesine ulaştı. ABD vadeli altın kontratları ise 4 bin 324 dolar bandına yükseldi.

Yurt içi piyasada ise ons fiyatındaki artış ve yüksek seyreden döviz kurları gram altını 6 bin 515 ile 6 bin 541 lira aralığına taşıdı. Dolar/TL 47,58 seviyesinden güne başlarken, Euro/TL 55,06 ile psikolojik sınırı aştı.

Diğer değerli metaller tarafında ise spot gümüş %0,1 düşüşle 62,02 dolara gerilerken, haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gören platin %1,2 artışla 1.755,18 dolara yükseldi.

FED BEKLENTİLERİ GERİLEDİ, DOLAR ZAYIFLADI

ABD özel sektor istihdamı ve JOLTS açık iş ilanları verilerinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz artıracağına dair tahminleri %80’in üzerindeki seviyelerden %55’e düşürdü. Dolar endeksinin 99,66 seviyelerine gerilemesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş, faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Piyasalarda gözler cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

TCMB'DEN DÜNYADA İLK SIRADA YER ALAN ALTIN SATIŞI

Piyasalardaki yükseliş sürerken, Dünya Altın Konseyi verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın ilk yarısında 83,1 tonluk net satışla dünya lideri olduğunu gösterdi. Bloomberg Türkiye Ekonomisti Selva Baziki, yapılan satışların enerji veya savunma harcamalarından ziyade, hızlanan sıcak para çıkışlarını dengelemek ve yabancı yatırımcıların getiri transferlerini karşılamak amacıyla gerçekleştirildiğini değerlendirdi.

5 BİN DOLAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Piyasa uzmanları, altının 50 günlük hareketli ortalamayı aşarak 4 bin 200 dolar seviyesini yeni destek haline getirdiğini vurguluyor. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 4 bin 390 ve 4 bin 490 dolar seviyeleri direnç olarak takip ediliyor. IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı bir kırılmanın 5 bin dolar yolunu açabileceğini belirtiyor.

Uluslararası finans devleri de yıl sonu tahminlerini güncelledi:

Commerzbank: 4.500 dolar

UBS: 4.600 dolar

Deutsche Bank: 4.600 dolar