2025 yılı, altın yatırımcıları için tarihi rekorlarla anılmaya devam ederken, uzmanlar yeni bir rallinin işaret fişeğini ABD’de siyasi gelişmelerin ateşleyebileceği görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump’ın, kamuoyunda “büyük güzel yasa tasarısı” olarak anılan yeni düzenlemesinin, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetiklemesi ve ons altını 4 bin dolar sınırına taşıması bekleniyor.

Yılın ilk yarısında jeopolitik riskler ve ABD ekonomisindeki belirsizliklerin etkisiyle ons altın 3.310 dolar seviyelerine kadar yükselirken, piyasalarda gözler şimdi Washington’dan gelecek adımlara çevrildi. Trump’ın, seçimlerdeki güçlü destekçilerinden Elon Musk’la ilişkilerinin gerilmesine neden olan söz konusu yasa tasarısının piyasalarda yeni bir dalga yaratabileceği belirtiliyor.

ALTIN'A GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Dünya Altın Konseyi (WGC), ABD’deki mali gelişmelere dikkat çekerek, altın talebinin özellikle kredi notu riski ve borç sürdürülebilirliği konularında endişelerle güçlendiğini ifade etti. Raporda, "ABD Hazine tahvili getirilerindeki artış, altın için olumsuz gibi görünse de bu dönemde yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi olasılığı artıyor" değerlendirmesine yer verildi.

4 BİN DOLAR EŞİĞİ YAKIN MI?

Varlık yönetim devi State Street’e göre, ons altının orta vadede yüzde 20’lik bir değer artışıyla 4 bin dolara ulaşması mümkün. Şirketten yapılan açıklamada, “Stagflasyonun etkisinin azalması ve dolarizasyon sürecinin yavaşlaması gibi makro koşullar gerçekleşirse, ons altın 6 ila 9 ay içinde 4 bin doları test edebilir. Bu senaryonun gerçekleşme olasılığı yüzde 30 civarında” ifadeleri kullanıldı.

Goldman Sachs ise daha iyimser senaryolar sunarak, yüksek risk ortamında ons altının yıl sonunda 4.500 dolara kadar yükselebileceğini, temel senaryoda ise 3.700 dolarlık bir seviyenin daha olası olduğunu bildirdi.

5 YILDA YÜZDE BİN ARTTI

Altındaki yükseliş sadece küresel ölçekte değil, Türkiye’de de yatırımcısına yüksek kazançlar getirdi. Dolar kurundaki artışın da etkisiyle gram altın, son 5 yılda tam 11 kat değerlendi. 2020’de 366 lira olan gram altın, geçtiğimiz haftayı 4.291 liradan kapattı. Bu, yüzde 1.072’lik bir değer artışına karşılık geliyor.