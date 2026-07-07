Küresel piyasalar, Fed'in para politikasına ilişkin yeni dönemdeki yön arayışını sürdürürken gözler çarşamba günü açıklanacak kritik haziran ayı toplantı tutanaklarına çevrildi. Altın fiyatları, yatırımcıların temkinli duruşuyla salı günü sınırlı bir geri çekilme yaşayarak son iki haftanın en yüksek seviyesinin hemen altında dalgalı bir seyir izliyor.

TSİ 08.00 itibarıyla spot altın yüzde 1 değer kaybederek onsu 4.127,32 dolardan işlem gördü. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,4 düşüşle 4.149,90 dolara geriledi.

Yurt içinde gram altın ons altındaki sert düşüşle birlikte gerileyerek sabah seansında 6.212 lirada işlem görmeye başladı.

ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell piyasadaki mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Altın fiyatlarındaki hareketlilik, geçen haftanın bir nevi devamı niteliğinde. Fiyatlar taban oluşturmaya ve kendilerine bir destek seviyesi yakalamaya çalışıyor. Piyasalar, Fed'in kısa vadeli faiz politikasına ilişkin eğilimini daha net okuyabilmek adına net bir şekilde tutanaklardan gelecek sinyalleri bekliyor."

FED İÇİNDE 'YÖNLENDİRME' ÇATLAĞI

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 16-17 Haziran tarihlerinde yaptığı toplantının tutanakları çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak. Yeni Başkan Kevin Warsh liderliğinde yapılan bu ilk toplantıda, Fed'in gelecekteki faiz ayarlamalarına ilişkin net yönlendirmeler metinden çıkarılmıştı. Warsh, bu tür taahhütlerin merkez bankasının yeni ekonomik gelişmelere hızlı ve esnek tepki verme kabiliyetini azaltabileceğini savunuyor.

Öte yandan, Fed Guvernörü Christopher Waller pazartesi günü yaptığı açıklamada Warsh ile tezat bir duruş sergiledi. Waller, doğru koşullar altında sözlü yönlendirmelerin, para politikasının etkisini hızlandıran "değerli bir araç" olabileceğini belirtti.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE İSTİHDAM VERİLERİNİN ETKİSİ

Altın fiyatları; ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın enflasyon endişelerini körüklemesi, doları güçlendirmesi ve faiz artırımı beklentilerini pekiştirmesiyle bu yılın başlarında ulaştığı tarihi zirvelerden yüzde 25'ten fazla gerilemişti. Ancak, bölgede sağlanan ateşkes anlaşmasının enflasyonist kaygıları bir nebze hafifletmesiyle pazartesi günü son iki haftanın en yüksek seviyesi test edildi.

Ayrıca geçen hafta ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, piyasaların yakın vadedeki faiz artışı beklentilerini törpülemesine neden oldu. CME FedWatch verilerine göre, traderlar eylül ayında bir faiz artırımı olasılığını, istihdam verisi öncesindeki yüzde 60'lık seviyeden yüzde 56'ya çekti. Bilindiği üzere, düşük faiz ortamı faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için daha cazip bir liman haline getiriyor.

HONG KONG'DAN STRATEJİK ALTIN HAMLESİ

Değerli metaller piyasasında jeopolitik ve makroekonomik gelişmeler izlenirken, Hong Kong'dan stratejik bir adım geldi. Bölgesel bir altın rezerv merkezi olmayı hedefleyen Hong Kong, salı günü altın için merkezi bir takas sistemi başlattığını duyurdu ve altın vadeli işlemlerini yeniden canlandırdı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 1 düşüşle onsu 61,48 dolara, Platin yüzde 0,1 azalarak 1.629,46 dolara gerilerken, Paladyum yüzde 0,4 değer kazanarak 1.272,85 dolara yükseldi.