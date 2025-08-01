Altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaştığı bu günlerde vatandaşlar birikimlerini korumak amacıyla güvenli liman olarak altına yöneliyor.

Altına olan talep arttıkça, fırsatçılar da devreye giriyor. Son dönemde birçok vatandaş, gram altın aldığını zannederek aslında değersiz pirinç, bakır ya da kaplamalı sahte ürünleri satın alıyor.

Görünüş olarak ayırt edilmesi zor olan bu sahte altınlar, mağduriyetleri beraberinde getiriyor.

BAZI ALTINLAR TAMAMEN P İ R İ N Ç M İŞ !

Özellikle gram altın ve çeyrek altın alımlarında artan şikayetler üzerine harekete geçen uzmanlar, bazı sahte altınların içinin tamamen pirinçten yapıldığını ve dışının altınla kaplanarak “gerçek” süsü verildiğini açıkladı.

TERAZ İ DE TAM GRAM Ç IKIYOR

Bu altınlar, terazide tam gram çıkıyor, rengi birebir benziyor, hatta bazıları sahte mühürle bile satılıyor. Ancak iş bozdurmaya ya da teste geldiğinde gerçek ortaya çıkıyor

Altın yatırımı yaparken ucuzluk aramak, çok daha büyük kayıplarla sonuçlanabiliyor.

Bu nedenle altın alırken dikkat edilmesi gereken bazı temel kurallar var:

-Yetkili kuyumculardan alışveriş yapın.

-Mutlaka fatura ve sertifika isteyin.

-Aldığınız altını darphanede ya da kuyumcu odasında test ettirin.

-Piyasa fiyatının çok altında sunulan tekliflere itibar etmeyin.

Vatandaşlar artık sadece paralarını değil, hayallerini de sahtecilere kaptırıyor. Bu yüzden uzmanların çağrısı net:

“Altın diye aldığınız şeyin içinde pirinç olabilir. Lütfen kontrol ettirin!”