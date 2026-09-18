Türkiye’de dalgalı seyreden altın fiyatları karşısında vatandaşların kuyum harcamalarında kredi kartına yönelimi ivme kazandı.

BKM’nin 2026 yılı ilk 7 aylık verilerine göre, 2025’in aynı döneminde 267 milyar TL olan kredi kartlı altın alışverişi tutarı, bu yıl 454 milyar 896 milyon TL seviyesine yükseldi.

Tüketicilerin aynı dönemde banka kartlarıyla yaptığı altın alımı ise 18,9 milyar TL’de kalarak kredi kartı kullanımının gerisinde seyretti.

EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ HAZİRAN AYINDA KAYDEDİLDİ

Yılın çeyreklik dönemleri incelendiğinde; ilk 3 ayda 190,9 milyar TL olan kredi kartı kaynaklı altın harcamaları, ikinci çeyrekte 195,8 milyar TL’ye çıktı.

Aylık bazda dönemin zirvesi Haziran ayında görüldü. Haziran'da 1,83 milyon adet işlemle 72,2 milyar TL’lik rekor harcama yapıldı. Temmuz ayında tutar 68 milyar TL’ye gerilese de işlem adedi 1,8 milyon seviyesini korudu.

KREDİ KARTI KULLANIMI BANKA KARTINI 24'E KATLADI

Ocak-Temmuz döneminde banka kartlarıyla toplam 3,1 milyon adet işlemle 18,9 milyar TL’lik altın satışı gerçekleştirildi. Kredi kartı üzerinden yapılan harcama tutarının banka kartının 24 katına ulaşması, alımlarda nakit yerine vadeli ödeme ve finansman kolaylığının tercih edildiğini ortaya koydu.

3 TAKSİT DÜZENLEMESİ VE KULLANIM SEBEPLERİ

Mevcut mevzuat gereği, işçilik içeren kuyum harcamalarında kredi kartına 3 taksite kadar imkân tanınıyor. Taksitlendirme seçeneği yüksek tutarlı alımların aylara yayılmasına olanak tanırken; online işlemlerde fiziki altının taşınma, kaybolma ve çalınma risklerini azaltması tercih sebepleri arasında yer alıyor. Ayrıca kart kullanımı, fiyat artışı beklentisi olan dönemlerde peşin birikim yapmayı beklemeden işlem yapılmasına zemin hazırlıyor.

POS KOMİSYONU VE İLAVE MALİYET UYARISI

Kredi kartı ile altın alımında tüketicilerin karşılaşabileceği ek maliyetler de bulunuyor.

İşyerlerinde uygulanan POS komisyonları, vade farkları ya da piyasa fiyatının üzerindeki fiyatlandırmalar, altının birim maliyetini artırabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, işlem öncesinde peşin fiyat ile toplam geri ödeme tutarı arasındaki farkın kontrol edilmesini öneriyor.