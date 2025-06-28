Altın, yıllardır yatırımcılar için en güvenli limanlardan biri olarak görülüyor. Ancak artık yalnızca “ne zaman almalı?” sorusuna gün bazında yanıt aramak yeterli değil.

Finans uzmanlarına göre, altın fiyatlarının saatlik bazda bile ciddi dalgalanmalara sahne olması, doğru zamanlamayı daha da önemli hale getiriyor. Çünkü yatırımcı, aynı gün içinde bile yaptığı yanlış bir alım kararında zarar edebiliyor.

ANLIK FİYATLARI SON ZAMANLARDA ANLIK OLARAK DEĞİŞİYOR

Son dönemde küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler altın fiyatlarında anlık değişimlere neden oluyor.

NEDEN SABAH SAATLERİNDE ALTININ FİYATI DAHA DÜŞÜK OLUYOR?

Uzmanlar, yatırımcıların sadece günlük değil, saatlik hareketlere de odaklanması gerektiğini belirtiyor. Özellikle sabah saatleri, altın alımı için en uygun zaman dilimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bunun nedeni, ABD piyasalarının henüz açılmamış olması sayesinde fiyatların daha az küresel etkiden etkilenmesi ve Türkiye iç piyasasında daha dengeli bir seyrin izlenmesi.

Öğle saatlerine gelindiğinde ise piyasalardaki hareketlilik yavaşlıyor, işlem hacmi azalıyor. Bu da fiyatlarda geçici bir durgunluğa yol açıyor. Kimi yatırımcılar bu saatlerdeki sakinliği avantajlı bir alım fırsatına dönüştürebilirken, kimileri ise bu dönemi göz ardı ederek riskli işlemler yapabiliyor.