Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz artırımı sinyalleri ve küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle gerileme trendini sürdürüyor.

Haftanın ikinci işlem gününde spot altın, saat 02.35 GMT itibarıyla yüzde 0,3 düşüş kaydederek 4.437,10 dolar seviyesinden işlem gördü. Önceki seansta 19 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesine inen spot altının aksine, ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,1 oranında sınırlı bir yükselişle 4.485,30 dolara çıktı.

KRİTİK VERİLER ÖNCESİ PİYASA BEKLENTİSİ

Altın yatırımcılarının odağında, bu hafta ABD’de açıklanacak iş gücü piyasası verileri yer alıyor. JOLTS açık iş ilanları, ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam rakamları, iş gücü piyasasının mevcut durumuna ilişkin gösterge sunacak.

Elde edilecek verilerin, Fed’in önümüzdeki dönem izleyeceği faiz politikasına dair beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

WARSH'IN AÇIKLAMALARI VE FAİZ ARTIRIMI İHTİMALLERİ

Geçen hafta üç ayı aşkın sürenin zirvesini gören altın fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısındaki konuşmasının ardından düşüşe geçti.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması konusunda yeterli güven oluşmaması halinde faiz adımlarının sürebileceğini belirten Warsh’ın mesajları sonrası altın, cuma günü yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti.

CME FedWatch verilerine göre piyasalarda Fed’in eylül ayında faiz artırma olasılığı yüzde 66, aralık ayında faiz artırma olasılığı ise yüzde 89 seviyesinde fiyatlanıyor. Yüksek faiz oranları, herhangi bir faiz getirisi sunmayan altının cazibesini düşürerek fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ VE PETROL FİYATLARININ ETKİSİ

Altın fiyatlarındaki geri çekilmede Orta Doğu’daki gelişmeler de rol oynuyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin yükselmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, enflasyon beklentilerini artırıyor.

IG analisti Tony Sycamore, Fed’den gelecek şahin mesajlar ile Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin altın fiyatlarını aynı anda baskıladığını ifade etti. Sycamore, olası tek bir faiz artışının sınırlı kalabileceğini ancak iki veya üç faiz artırımının altın piyasasında daha belirgin etkiler yaratabileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Warsh’ın faiz politikaları konusundaki yaklaşımını desteklediğini belirtti. Trump ayrıca İran’a yönelik yeni adımlar atılabileceğine dikkat çekti; bu mesajın ardından petrol fiyatları üst üste iki seansta artış kaydetti.

PİYASADAKİ DİĞER DEĞERLİ METALLERİN SEYRİ

Altındaki düşüşe karşın diğer değerli metallerde daha durgun bir tablo izlendi:

Spot gümüş: Yüzde 0,3 yükselişle 66,34 dolar

Platin: Yüzde 0,1 artışla 1.793,03 dolar

Paladyum: 1.356,75 dolar ile yatay seyir