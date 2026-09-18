Avustralya'da David Hole adlı bir kişi tarafından 2015 yılında bulunan 17 kilogramlık kayanın, uzaydan gelen nadir bir meteorit olduğu doğrulandı. Melbourne Müzesi araştırmacıları ve Monash Üniversitesi uzmanları, objenin Güneş sisteminin ilk dönemlerine ait mineraller barındıran bir H5 kondriti olduğunu açıkladı.

ALTIN ARARKEN METEORİT BULDU

David Hole, 2015 yılında Maryborough şehri yakınlarında metal dedektörüyle arama yaptığı sırada kızıl-kahverengi renkte ve yüksek yoğunluklu bir kaya tespit etti. İçinde altın olduğunu düşünerek taş kırmaya çalışan Hole, başarılı olamayınca taşı sakladı. Yıllar sonra objeyi Melbourne Müzesi’ne götüren Hole, müze uzmanları Dermot Henry ve Bill Birch’ün incelemeleri sonucunda objenin Dünya dışı kökenli olduğunu öğrendi.

MİLYARLARCA YILLIK YAPI KEŞFEDİLDİ

Araştırmacıların elmas testereyle kestiği meteoritin iç yapısında, 4,6 milyar yıl önce genç Güneş'in etrafındaki toz bulutunda oluşan "kondrul" adlı küçük ve yuvarlak taneciklerin bulunduğu görüldü. Yapılan incelemelerde meteorit içinde saf bakır izlerinin yanı sıra kamasit ve taenit gibi metalik mineraller tespit edildi.

Müze yetkilisi Dermot Henry, inceleme için kendilerine getirilen binlerce kaya örneğinden yalnızca ikisinin gerçek meteorit çıktığını ifade etti.

ASTEROİT KUŞAĞINDAN GELDİĞİ BELİRTİLDİ

Kimyasal analizler, meteoritin Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından geldiğini gösteriyor. İki gök cisminin çarpışması sonucu fırladığı tahmin edilen parçanın, Atmosfere girişi sırasında dış yüzeyinin eridiği, iç kısmının ise korunduğu bildirildi.

Göktaşının bulunduğu Victoria eyaletinde tarih boyunca çok sayıda altın külçesi bulunmasına karşın, resmi olarak kayıt altına alınan meteorit sayısının sadece 17 olduğu kaydedildi.

Melbourne Müzesi’nde muhafaza edilen 17 kilogramlık meteorit üzerindeki analizlerin devam edeceği açıklandı.