Avustralya’nın Doğu Altın Madenleri bölgesinde yürütülen kazılarda, altın yataklarının altında milyarlarca yıl öncesine ait antik bir meteor krateri bulundu. "Ora Banda" adı verilen devasa yapının, Dünya kabuğunda nadir görülen değerli elementleri ve gezegenin geçmişine dair kritik verileri barındırdığı tespit edildi.

DEV KRATER YERİN ALTINDA NASIL TESPİT EDİLDİ?

Porto Riko Üniversitesi’nden jeolog Raiza Quintero liderliğindeki uzman ekibin yürüttüğü yer çekimi araştırmalarında, yer altındaki dairesel bir sapma dikkat çekti. Yapılan sondaj çalışmalarında devasa şok dalgalarının oluşturduğu özel kırık yapılarına ve yüksek basınçla erimiş minik cam taneciklerine ulaşıldı.

BULUNAN YAPIDA HANGİ DEĞERLİ ELEMENTLER YER ALIYOR?

İncelenen cam ve kaya örneklerinde Dünya kabuğunda son derece nadir bulunan nikel, kobalt, iridyum, platin ve paladyum gibi elementler yüksek oranlarda tespit edildi. Çarpma anında açığa çıkan yüksek ısının bölgedeki tüm altın yataklarını buharlaştırdığı ve ardından 4 kilometrelik kraterin içine geri dökerek kayaçlarla kaynaştırdığı anlaşıldı.

DÜNYA’NIN İLK DÖNEMLERİNE DÂİR HANGİ İZLERİ TAŞIYOR?

Dünyanın en eski kayaç grubu kabul edilen Arkean yeşil taşı içerisinde yer alan yapı, tektonik hareketlere ve zamanla oluşan erozyona rağmen varlığını korumayı başardı. Keşfedilen bu nadir yapı, Mars’ın ilk dönemleri ile Dünya’ya yaşamın geliş sürecini anlamak adına bilim dünyasına dev bir araştırma alanı sunuyor.