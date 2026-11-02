Bir zamanlar dünyanın en önemli altın üretim merkezlerinden biri olan kentte, eski maden sahaları çevresindeki tehlike büyüyor. Özellikle yerleşim alanlarına yakın noktalarda oluşan çökmeler, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

YOLUN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Johannesburg'da eski altın madenlerinin bulunduğu bölgelerde yer altındaki boşluklar nedeniyle büyük çukurlar oluştu. Bazı yollarda asfaltın geniş bölümleri çökerken, ortaya çıkan derin yarıklar araçların geçişini tehlikeli hale getirdi.

Kentte yasa dışı altın madenciliği de sorunun büyümesinde etkili oluyor. Terk edilmiş madenlere giren kişiler, geride kalan altını çıkarmak için yer altında kazılar yapmayı sürdürüyor.

Ancak uzmanlar, bütün çökmelerin yalnızca yasa dışı madencilere bağlanamayacağını belirtiyor. Geçmişte büyük şirketler tarafından yürütülen endüstriyel madencilik faaliyetlerinin de yer altındaki yapıyı değiştirdiği ve zeminin dayanıklılığını azalttığı ifade ediliyor.

BİNLERCE TERK EDİLMİŞ MADEN BULUNUYOR

Güncel verilere göre Güney Afrika'da 6 bin 100 sahipsiz veya kullanım dışı kalmış maden ile güvenlik riski taşıyan 1170 maden girişi bulunuyor. Bu alanların bir bölümü, bölgede "zama zama" olarak bilinen yasa dışı altın madencileri tarafından kullanılıyor.

Johannesburg'daki Wemmer Pan Yolu'nun bir bölümü de bu faaliyetlerin yaşandığı alanlardan biri. Eskiden kent merkeziyle güneydoğudaki mahalleleri birbirine bağlayan yolun bir kısmı artık tamamen ortadan kalkmış durumda.

Uzmanlar, çökmelerin önlenmesi için eski madenlerin güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak altın fiyatlarının yüksek seyretmesi, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle yasa dışı madencilik devam ediyor.