Orta Doğu'daki çatışma süreci devam ederken, ABD ve İran’ın müzakere masasına oturması ancak bir uzlaşmaya varamaması piyasaları hareketlendirdi. Kritik görüşme öncesinde yatırımcıların temkinli duruşuyla gümüş fiyatları %4,1, altın fiyatları ise %1,6 oranında değer kazandı.

Hafta başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyebileceği endişesiyle satış baskısı altında kalan kıymetli metaller, jeopolitik risklerin etkisiyle yeniden yükseliş trendine girdi.

ALTININ "LİKİDİTE" VE "DÜŞÜK MALİYET" AVANTAJI

BCA Research analistleri, kurumsal yatırımcıların altına yönelmesindeki temel nedenleri derinlik ve likidite olarak açıklıyor. Büyük tutarlı işlemleri sorunsuz gerçekleştirme konusunda endişe taşıyan yatırımcılara karşın rapor; altın piyasasının, büyük döviz çiftleriyle rekabet edebilecek kadar yüksek bir işlem hacmine sahip olduğunu belirtiyor.

Analistler bu durumu şu sözlerle değerlendiriyor:

"Altın hem likit hem de ticaret yapmak için nispeten ucuz. Bu özellik, piyasa stresi sırasında portföy dengelemesinde altını öne çıkarıyor."

FİZİKSEL ALTIN MI, MADEN HİSSESİ Mİ?

Raporda, altına yatırım yapmak isteyenler için farklı seçeneklerin avantaj ve riskleri de analiz ediliyor. Altın madenciliği hisselerinin fiyat artışlarına daha sert tepki verdiği ancak şirketlere özgü finansal riskleri de taşıdığı vurgulanıyor.

Doğrudan altın fiyatına odaklanmak isteyen yatırımcılar için ise şu tavsiye veriliyor:

"Saf bir korunma arayan yatırımcılar için en uygun seçenekler, külçe altın destekli ETF'ler veya doğrudan spot altın yatırımı. Bu araçlar, madencilik şirketlerinin bilanço kaynaklı dalgalanmalarına maruz kalmadan, yeterli ve daha istikrarlı bir getiri sunuyor."

RİSK YÖNETİMİNDE GÜÇLÜ ÇEŞİTLENDİRME

Altın, tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük veya negatif bir bağ (korelasyon) içerisinde hareket ediyor. Bu durum, diğer varlıklar değer kaybettiğinde altının portföydeki toplam zararı sınırlamasını sağlıyor.

Sonuç olarak; BCA Research'e göre yatırımcılar artık altını "alıp almamayı" değil, "portföyde nasıl konumlandırmaları gerektiğini" tartışıyor.

Kurumsal dünyada altın, sadece bir kriz kalkanı değil; riske göre dengelenmiş büyüme stratejisinin kalıcı bir bileşeni ve alternatif bir getiri kaynağı olarak kabul ediliyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.