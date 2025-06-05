Haftanın son işlem gününe yatay seyirde başlayan gram altın gün içinde yüzde 1,31 değer kazanarak 4 bin 303 TL'ye fırladı. Küresel piyasalarda ise gözler ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanacağı 15.30'a odaklandı.
Uluslararası piyasalarda altının onsunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik yurt içindeki altın fiyatlarına yansıdı. Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının günü değer kazanarak kapatacağı tahmin ediliyor.
Ons altın fiyatları güne 3.363,85 dolardan başlarken saat 14.03 itibarıyla yüzde 0,80 değerlenerek 3.399,70 dolardan işlem görüyor.
Geçen haftayı 4 binin üzerinde kapatan gram altın fiyatları haftanın son işlem gününde 4 bin 303 liraya kadar çıktı. Açılışta 4 bin 250 liradan başlamıştı.
Kapalıçarşı'da ise altın fiyatlarındaki son durum şöyle:
Gram altın: 4 bin 331 TL
Çeyrek altın: 7 bin 65 TL
Yarım altın:14 bin 130 TL
Tam altın: 28 bin 132 TL