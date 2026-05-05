Haftanın ikinci işlem gününe altın fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump’ın deniz trafiğini yeniden sağlama çabalarının etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ile yükselen petrol fiyatlarının getirdiği enflasyon endişeleri arasında denge aradığı görüldü.

ALTIN VE DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot altın, TSİ 08.01 itibarıyla yüzde 0,4 artışla onsu 4.533,49 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise Haziran teslimi için yüzde 0,3 yükselerek 4.548,10 dolara ulaştı. Sarı metal, bir önceki seansta %2’den fazla değer kaybederek mart sonundan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KIRILGAN ATEŞTES SONA ERDİ

Küresel enerji akışının kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirmek isteyen ABD ve İran güçlerinin Pazartesi günü yeni saldırılar başlatması, bölgedeki kırılgan ateşkesi tamamen bozdu.

ABD ordusu, boğazdaki çatışmalar sırasında İran’a ait altı küçük saldırı botunun imha edildiğini açıkladı. İran ise çatışmayı genişleterek Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Fujairah Limanı’nda bulunan stratejik bir petrol tesisini füze ve dronlarla hedef aldı. Saldırı sonrası tesiste büyük bir yangın çıktı.

"ÖZGÜRLÜK PROJESİ" VE PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK

ABD Başkanı Donald Trump’ın gemilere eşlik etmeyi ve sevkiyat yollarını yeniden açmayı amaçlayan "Özgürlük Projesi" (Project Freedom) girişimi, arz kesintilerinin giderilmesi konusunda umutları artırsa da askeri gerilimin daha da tırmanabileceği endişesi piyasalarda hakimiyetini koruyor.

Körfez bölgesindeki istikrarsızlık normal şartlarda altın fiyatlarını destekleyen bir unsur olsa da, artan petrol fiyatlarının küresel tahvil getirilerini yükseltmesi altının kazançlarını sınırlıyor. Getirisi olmayan bir varlık olan altın, yüksek faiz ortamında baskı altında kalmaya devam ediyor.

ENFLASYON ENDİŞELERİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ BASKILIYOR

Şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana altın fiyatları %10’dan fazla değer kaybetti. Kalıcı enflasyon ve yüksek faiz beklentileri, jeopolitik risklerin yarattığı güvenli liman talebinin önüne geçerek altının ivme kazanmasını zorlaştırıyor.

Diğer değerli metallerde ise şu tablo öne çıktı:

Gümüş: Yüzde 0,4 artışla onsu 72,99 dolar.

Platin: Yüzde 1,4 yükselişle onsu 1.973,75 dolar.