Altın, yatırımcıları dün ABD-İran gerilimi etkisiyle sert düşüş yaşadıktan sonra yeniden yükselişe geçti. Gram altın bir gecede 122 lira yükselirken, ons altın 71 dolar kazandırdı.

Ons altın dün gece 4 bin 447 dolara geriledi. Gece seansında kayıplarını toparlayan ons altın, 71 dolar dolar yükseldi. Ons altın bugün sabah seansında 08.11'de 4 bin 518 dolarda bulunuyor.

Gram altın, ons altında görülen toparlanmaların etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Dün 6 bin 550 liraya gerileyen gram altın geceden sabaha 122 lira birden yükseldi. Gram altın bugün sabah seansında 08.11'de 6 bin 672 lirada bulunuyor.

Ons gümüş bugün sabah seansında 08.11'de bir miktar toparlanarak 75,87 dolarda hareketleniyor.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM SÜRÜYOR

Tastylive küresel makro strateji başkanı Ilya Spivak, “Haftanın başında hafta sonu boyunca ateşkesin 60 gün daha uzatılabileceğine dair güçlü beklentiler vardı. Ancak görünen o ki taraflar kırmızı çizgilerinde ısrarcı oldu ve hâlâ bir anlaşma sağlanamadı” ifadelerini kullandı.

Lübnan, pazartesi günü Hizbullah ile İsrail arasında kısmi bir ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Binlerce kişinin ölümüne neden olan ve İran ile bağlantılı daha geniş çaplı çatışmaları körükleyen savaşta sınırlı bir gerilimin azalmasını ifade ediyor.

GÖZLER ABD'YE ÇEVRİLDİ

Yatırımcıların gözü kulağı, ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve istihdam raporuna çevrildi.

Ayrıca, para politikasının gelecekteki yönüne ilişkin ipuçları almak için Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr dahil olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından izleniyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.