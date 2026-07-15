ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasının 14 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen bölümünde Hakan Temiz, hem hayat hikâyesi hem de yarışmada verdiği kritik kararla gündem oldu. Altın borcunu ödeyebilmek için yarışmaya katıldığını söyleyen Temiz, bankanın teklifini kabul ettikten sonra büyük bir fırsatı kaçırırken, annesiyle ilgili sözleri de stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

260 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Yarışmanın ilk dakikalarında başarılı bir performans sergileyen Hakan Temiz, ilerleyen bölümlerde kritik kutuların açılmasıyla zor kararlar vermek zorunda kaldı. Bankadan gelen 260 bin TL'lik teklif karşısında riske girmek istemeyen yarışmacı, ödülü kabul ederek yarışmaya veda etti.

KUTUSUNDAN 500 BİN TL ÇIKTI

Yarışmanın sonunda bankaya sattığı kutu açıldığında ise büyük şaşkınlık yaşandı. Hakan Temiz'in kutusunda 500 bin TL olduğu ortaya çıktı. Yarışmacı, bankanın teklifini kabul ederek 240 bin TL daha fazla kazanma fırsatını kaçırmış oldu.

1 MİLYON 850 BİN TL'LİK FIRSATI KAÇIRDI

Asıl sürpriz ise yarışmanın ardından yaşandı. Esra Erol, Hakan Temiz'in yarışmaya devam etmesi halinde bankanın kendisine 1 milyon 850 bin TL teklif edeceğini açıkladı. Bu açıklama stüdyoda büyük şaşkınlık yaratırken, yarışmacı da kaçırdığı fırsat nedeniyle üzüntüsünü gizleyemedi.

O anlarda duygularını dile getiren Temiz, "Rekoru kıracaktım ama gerçekten çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Ya kutumda 500 bin TL ya da 5 milyon TL var." ifadelerini kullandı.

15 YAŞINDA BABASINI KAYBETTİ

Yarışmada hayat hikâyesini de anlatan Hakan Temiz, 1974 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldiğini ve çocukluk yıllarından itibaren zorlu bir yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Ortaokul öğretmeninin müziğe olan yeteneğini keşfettiğini belirten yarışmacı, kendi bestelerini yaptığını ve gençlik yıllarında şarkı yarışmalarına katıldığını anlattı.

15 yaşında babasını kaybettiğini ifade eden Temiz, bu kaybın hayatındaki en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi.

''BENİ TEK SEVEN ANNEMMİŞ'' SÖZLERİ STÜDYOYU AĞLATTI

Babasının vefatının ardından en büyük desteği annesinden gördüğünü anlatan Hakan Temiz, annesinin yıllarca ailesi için büyük fedakârlık yaptığını dile getirdi. Sağlık sorunları yaşayan annesine beş yıl boyunca baktığını söyleyen yarışmacı, annesinin vefatını hayatının en zor günü olarak tanımladı.

İki evliliğinin de istediği gibi sonuçlanmadığını belirten Temiz, "Beni hiç kimse sevmedi. Beni tek seven kadın annemmiş. Ana gibi yar, Kâbe gibi diyar olmaz." sözleriyle duygusal anlar yaşattı. Yarışmacının açıklamaları sırasında Esra Erol başta olmak üzere stüdyodakiler gözyaşlarını tutamadı.