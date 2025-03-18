

Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikaları, güvenli liman olan altına olan talebi artırarak fiyatları rekor seviyelere taşıdı.

Yarın piyasalarda Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararı toplantısı takip edilecek. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 4,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Ancak Fed'in pas geçmesi beklenirken, karar metninde yer alacak olan ifadeler ve Fed Başkanı Powell'ın şahin ve güçlü açıklamaları piyasalar yön verebilir.

Aynı zamanda Trump'ın Yemen'e olan saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırması rekora destek veren faktörlerden oldu.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Haftanın ilk işlem gününü 2 bin 982 dolar ile 3 bin 4 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2 bin 999 dolardan tamamladı. Gece seansında ise 3 bin 77 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Sabah seansında 08.04'te ise 3 bin 14 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, gram altında sert yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 3 bin 501 lira ile 3 bin 538 lira aralığına geçiren gram altın günü 3 bin 531 liradan tamamlayarak gece seansında 3 bin 544 liraya yükseldi. Bugün sabah seansında ise aynı saat diliminde 3 bin 542 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasında fark sürüyor. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 591 liradan satılırken, resmi rakamlarda ise 3 bin 544 liradan satılıyor aradaki fark 47 lira. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...