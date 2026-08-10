Jeopolitik gerilimler, küresel merkez bankalarının faiz politikaları ve fiziki altın alımları piyasalardaki yönü belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı yüzde 7'nin üzerinde değer kazancıyla kapatan ons altın, yeni haftanın ilk gününde 4.347 dolar seviyesinde dengelenirken, gram altın ise 6.670 TL civarında işlem görüyor. Piyasaları değerlendiren uzmanlar, fiyatlardaki kısa vadeli kar satışlarının panik yaratmadığını ve altının yeni bir ralliye hazırlandığını ifade ediyor.

FİYATLAR 3 KRİTİK GELİŞMEYE ODAKLANDI

Piyasa analistleri, altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde üç temel faktörün belirleyici olacağını vurguluyor:

Teknik Seviyeler: Ons altının 4.200 dolar barajının üzerinde kalıcılık sağlaması, yükseliş trendinin devamı açısından ilk kritik şart olarak öne çıkıyor.

ABD Verileri ve Fed Beklentisi: ABD'de beklentilerin altında kalarak 23 bin gerileyen tarım dışı istihdam verisi, Fed'in faiz artırımı ihtimalini zayıflattı. Yıllık yüzde 3,4 olarak açıklanması beklenen temmuz ayı TÜFE verisinin de beklentinin altında kalması durumunda faiz indirimi beklentileri güçlenecek.

Petrol Fiyatları: Petrol fiyatlarındaki gerilemenin küresel enflasyon baskısını azaltması, merkez bankalarının faiz kararlarında hareket alanını genişletiyor.

MERKEZ BANKALARININ REZERVLERİ ALTINLA GÜÇLENİYOR

Yükselişi destekleyen en güçlü dinamiklerin başında küresel merkez bankalarının fiziki alımları geliyor. Çin Merkez Bankası (PBOC), temmuz ayında gerçekleştirdiği 19,91 tonluk alımla üst üste 21'inci ayda da altın stoku artırdı ve toplam rezervini 2 bin 366 tona çıkardı. Çin'in yanı sıra Polonya, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerin Amerikan tahvillerini satarak altına yönelmesi, ons fiyatındaki geri çekilmeleri sınırlandırıyor.

GRAM ALTINDA YIL SONU HEDEFİ

İç piyasada gram altının seyrini değerlendiren uzmanlar, ons altın ile Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü beklentilerin birleşimiyle yeni rekorların görülebileceğini öngörüyor. Yıl sonu Dolar/TL beklentisinin 53-55 TL bandında seyrettiği bir senaryoda, ons altının 5.600 - 6.000 dolar seviyelerine ulaşması durumunda gram altının da 10.000 - 11.000 TL bandını test etmesinin rasyonel bir beklenti olduğu belirtiliyor.

BORCU VE DÜĞÜNÜ OLANLARA KADEMELİ ALIM TAVSİYESİ

Piyasada satış baskısından ziyade yükseliş beklentisinin hakim olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşların imkanları dahilinde kademeli alımlara devam ettiğini vurguluyor. Altın borcu olanlar veya yakın zamanda düğün yapmayı planlayanlar için ise yükseliş dalgası öncesinde mevcut fiyat seviyelerinin değerlendirilmesi gerektiği tavsiye ediliyor.

PETROL VE ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER

Diğer yandan, geçtiğimiz hafta gerileyen Brent petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başlayarak 84,35 dolar seviyesine yöneldi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler, Suudi Arabistan ve BAE kaynaklı bölgesel riskler ile diplomasi trafiği, emtia piyasaları üzerindeki belirsizliği canlı tutmaya devam ediyor.