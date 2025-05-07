Güvenli yatırım aracı altın, küresel ekonomideki belirsizliklerin gölgesinde yatırımcıların limanı olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün akşam saat 21:00'de açıklayacağı faiz kararı, piyasalar açısından kritik önem taşıyor. Finans Analisti İslam Memiş, özellikle gram altın cephesinde akşam saatlerinden itibaren hareketliliğin artabileceğine dikkat çekerek, yatırımcıları uyardı.

''BU AKŞAM DANANIN KUYRUĞU KOPACAK''

İslam Memiş, akşam saatlerinde açıklanacak Fed kararı ve Başkan Jerome Powell’ın yapacağı konuşmaların, piyasalar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. “Bu akşam dananın kuyruğu kopacak” ifadelerini kullanan Memiş, belirsizliklerin bu açıklamalarla son bulacağını söyledi.

GRAM ALTIN YÖN ARAYIŞINDA

Memiş, özellikle gram altın ve diğer yatırım araçlarında son dönemde gözlenen yatay seyrin, Fed kararının ardından yön bulacağını belirtti. “Özellikle gram altın ve diğer yatırım araçlarında sıkışık görünüm, bu gelişmelerle birlikte yön bulacak” açıklamasında bulundu.

BORSA İSTANBUL'DA DİRENÇ SEVİYELERİ KRİTİK

Borsa İstanbul'u da değerlendiren Memiş, endeksin 9250-9270 puan aralığında güçlü bir dirençle karşılaştığını dile getirdi. Bu seviyelerin aşılması durumunda 9400 puanın hedeflenebileceğini belirterek, kısa vadede 9000-9450-9550 puan aralığının izleneceğini kaydetti.

KUR TARAFINDA TEMKİNLİ YÜKSELİŞ

Döviz kurlarındaki hareketliliğe de değinen Memiş, Dolar/TL’de yukarı yönlü baskının sürdüğünü ancak henüz keskin bir kırılım yaşanmadığını ifade etti. “Yılın ikinci yarısında 40 lira üzerindeki seviyeleri görmemiz muhtemel” dedi. Euro/dolar paritesinde ise karar sonrasında yeni bir yön arayışının başlayacağını vurguladı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Son iki haftada ons altının yaklaşık 200 dolarlık bir değer kazandığını hatırlatan Memiş, bu yükselişte Çin piyasalarının tatilden dönmesiyle artan fiziki altın talebinin etkili olduğunu belirtti. “Ticaret savaşlarının da etkisiyle altın yeniden güvenli liman olarak öne çıkıyor” dedi. Kısa vadede 3400-3420 dolar seviyelerinin önemli direnç noktaları olduğunu, ancak Fed kararına bağlı olarak 3500 dolara doğru bir atak ya da 3200 dolara kadar bir geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.

GRAM ALTINDA YENİ HEDEF 4 BİN 500 LİRA MI?

Serbest piyasada gram altının 4262 lira seviyesinde işlem gördüğünü aktaran Memiş, 4350 liranın önemli bir direnç noktası olduğunu ve bu seviyenin aşılması durumunda 4500 lira hedeflenebileceğini belirtti. Aksi bir senaryoda 4150 ve 4080 lira destek seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyleyen Memiş, “21.30 öncesinde yön belirlemek riskli olabilir” dedi.

ABD Merkez Bankası’nın bu akşamki faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları, piyasaların önümüzdeki dönemdeki seyrini belirleyecek. Altın başta olmak üzere döviz ve borsa yatırımcıları dikkat kesilmiş durumda. Memiş’in öngörülerine göre, piyasalar bu akşamdan itibaren yeni bir rota çizecek. Özellikle gram altın yatırımcılarının dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, kararın hemen ardından piyasalarda ani ve sert hareketler görülebilir.