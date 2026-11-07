Son bir yılın en düşük seviyelerini test ettikten sonra haftalık bazda yüzde 5 değer kazanan ons altın, 5 Kasım'da 4 bin 146 dolarla son iki haftanın en yüksek düzeyini gördü; ardından gelen kâr satışlarıyla 4 bin 50 dolar bandına çekildi.

Piyasalardaki dalgalı seyir sürerken Dünya Bankası, UBS ve WisdomTree gibi kuruluşların ardından Danimarka merkezli Saxo Bank da teknik seviyelere ve risk faktörlerine odaklanan değerlendirmesini paylaştı.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, fiyatlardaki son sıçramaya rağmen piyasadaki satış baskısının bittiğini teyit etmek için ilave teknik adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hansen'in analizine göre, yükseliş eğiliminin korunması adına 3.970-3.975 dolar aralığının aşağı yönlü kırılmaması gerekiyor. Bu destek seviyesinin üzerinde tutunmanın ardından 4.225 dolar direncinin aşılması, piyasadaki toparlanmanın teknik açıdan güç kazandığına işaret edecek.

FİYATLARI ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK UNSURLAR

Altındaki yukarı yönlü denemelerde ABD dolarının gerilemesi ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş belirleyici oldu.

Doların zayıflaması yabancı para birimleriyle alım yapan yatırımcılar için maliyeti düşürürken, enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyon kaygılarını hafifleterek faiz beklentilerini sınırladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve küresel piyasalardaki belirsizlikler de güvenli liman talebini destekledi.

TAKİP EDİLEN BAŞLICA PİYASA RİSKLERİ

Toparlanma sürecini sınırlayabilecek unsurlara da değinen Hansen, iki temel gelişmeye dikkat çekti:

Hisse Senedi Piyasaları: Teknoloji hisselerinde gözlenen satış baskısı ve kâr realizasyonları, genel risk algısını bozarak değerli metallere olumsuz yansıyabilir.

Petrol Fiyatları: Ham petrolün yeniden 100 dolar sınırına yönelmesi durumunda enflasyon beklentilerinin canlanabileceği ve bu tablonun altın üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Dört ana değerli metalin yılbaşından bu yana getiri bakımından negatif bölgede kalmayı sürdürdüğünü hatırlatan Hansen, piyasada kalıcı bir dengelenme için henüz zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

KÜRESEL KURUMLARIN 2027 PROJEKSİYONLARI

Piyasadaki kısa vadeli teknik eşiklerin yanı sıra uluslararası finans kuruluşlarının uzun vadeli altın öngörüleri de izleniyor:

Dünya Bankası (28 Ekim): 2027 yılında ons altının yıllık ortalama 4 bin 250 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

UBS (20 Ekim): Eylül 2027 vadeli projeksiyonunda ons başına 5 bin 400 dolar seviyesine işaret ediyor.

WisdomTree (29 Ekim): 2027 yılının üçüncü çeyreğinde ons fiyatının 4 bin 789 dolara ulaşacağını öngörüyor.