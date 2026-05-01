Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,23, euro/TL yüzde 0,14, dolar/TL yüzde 0,36 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,26 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 14.246,25 puanı ve en yüksek 14.621,97 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,23 üzerinde 14.442,56 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,26 azalışla 6 bin 704 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,25 düşüşle 45 bin 167 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 489 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,26 azalarak 11 bin 229 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,36 artarak 45,1840 lira olurken, euro yüzde 0,14 yükselişle 52,8580 liraya çıktı.