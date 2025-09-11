Balıkçılık kimi için hafta sonu yapılan bir hobi, kimi içinse tam zamanlı bir meslek. Sahilde oltayı denize atıp sabırla beklemek ve sonunda büyük bir balık yakalamanın verdiği heyecan, bu tutkunun en önemli parçası ama kimi zaman oltanın ucundan çıkan şey, herkesi şaşırtmaya yetiyor.

İSPANYA’DA ŞOKE EDEN OLAY

Geçtiğimiz günlerde İspanya’nın Malaga kentinde oltasını denize atan bir balıkçı, hayatının en beklenmedik deneyimini yaşadı. Balık yakaladığını düşünen talihsiz adam, oltayı çektiğinde karşısında altın değil, büyük bir fare buldu. La Termica dalgakıranında gerçekleşen olay, sörf balıkçılarının uğrak noktası Misericordia Plajı’nda yaşandı. İsmi açıklanmayan balıkçı ikinci oltasını hazırlarken, kemirgen oltaya takıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, farenin kancadan kurtulmak için çırpındığı anlar mide bulandırıcı detaylarla yer aldı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Pazar günü paylaşılan video kısa sürede yarım milyondan fazla izlendi. Kullanıcıların yorumları ise ikiye bölündü. Kimi “Malaga dalgakıranlarında fare görmek şaşırtıcı değil” derken, kimi de yaratığa acıdığını ifade etti. Bazı kullanıcılar esprili yorumlarda bulunarak, “Yeni bir tür keşfedildi: fare balığı” ya da “Artık su altında bile varlar” ifadelerini kullandı. Bir başka yorumda ise balıkçıya takılarak, “Onu yakalamak için hangi yemi kullandın?” sorusu yöneltildi.