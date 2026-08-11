Küresel piyasalar haftaya hareketli bir giriş yaparken, gözler ABD'den açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Ekonomist Mustafa Aşkın, açıklanacak verinin altın başta olmak üzere küresel varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacağını belirtti. Aşkın, altın fiyatlarında kritik seviyelere dikkat çekerek yatırımcıları dalgalanmalara karşı uyardı.

YÜKSEK ENFLASYON FED'İN KARARINI DEĞİŞTİREBİLİR

ABD enflasyonunun beklentilerin altında veya beklentilere paralel gelmesinin küresel varlık fiyatlarını destekleyebileceğini belirten Aşkın, yüksek bir enflasyon verisinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirebileceğini ifade etti. Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyonun Fed'in faiz artırımı ihtimalini güçlendirebileceğini ve bunun altın başta olmak üzere riskli varlıklardan çıkışı tetikleyebileceğini söyledi.

BU SEVİYEDE KALICI OLURSA DAHA DA YÜKSELECEK

Altının son dönemdeki hareketinin yalnızca Fed politikalarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Aşkın, fiyatların 4 bin dolar seviyelerinde önemli bir taban oluşturduğunu ifade etti. Çin başta olmak üzere bazı merkez bankalarının alımları ve fonların düşük seviyelerden yeniden pozisyon almasıyla altının 4 bin 300 dolara kadar yükseldiğini aktardı.

4 bin 300 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu belirten Aşkın, bu seviyenin aşılmasıyla birlikte altının 4 bin 400 doların üzerine çıktığını söyledi. Altının 4 bin 400 dolar üzerinde kalıcı olması halinde yükseliş potansiyelinin güçleneceğini belirten Aşkın, 4 bin 600 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi. ABD'den gelecek verilerin olumlu olması halinde bu seviyenin kısa sürede görülebileceğini ifade etti.

Öte yandan olumsuz ABD verileri, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve Körfez kaynaklı jeopolitik risklerin artması durumunda altının 4 bin 200 - 4 bin 150 dolar bandına geri çekilebileceği uyarısında bulundu. Aşkın, yatırımcıların artan fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Küresel koşulların elverişli olması halinde yıl sonunda 4 bin 900 - 5 bin dolar seviyelerinin hâlâ masada olduğunu belirten Aşkın, Fed ve diğer büyük merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra petrol fiyatları, Körfez'deki jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının altın alım trendlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.