Mutfakların en sevilen besini olan nohut, son dönemde resmen altın çağını yaşıyor. İşte uzmanlardan nohudun faydalarına dair bilmediklerimiz

ALTIN KADAR DEĞERLİ

Hem salatada hem çorbalarda hem de mezelerde sıklıkla kullanılan nohut besleyici ve lif zengini olmasından dolayı uzmanlar tarafından önerilen bir besin.

Özellikle et yemeyenlerin sıklıkla tükettiği nohut, dünya genelinde diyetisyenler tarafından popüler bir besin olarak yerin alıyor.

Tam bir protein kaynağı olan nohut, kaslar, dokular ve virüslere karşı antikorlardan biri.

Yüksek lif oranından dolayı tüm gün tok tutan nohut, kalp krizi ve inme riskini azaltır ve kötü kolesterolü düşürür.

Hücre yenilenmesinde büyük rol oynayan ve B vitamini açısından zengin olan nohut, özellikle hamilelik döneminde fetüsün hızlı büyümesine yardımcı olur.

Ayrıca, kadınların regl dönemlerinde şişkinliği gideriyor.