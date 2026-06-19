Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılında faiz indirimi yapacağı beklentisini artık taşımadığını belirterek yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 500 dolar aşağı yönlü revize etti.

Banka, aralık ayı için ons altın hedefini 5.400 dolardan 4.900 dolara düşürdü.

Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından yayımlanan notta, yeni hedef seviyenin altının yılın ikinci yarısında yükselişini sürdüreceğine işaret ettiği ancak bu yükselişin daha önce öngörülenden daha sınırlı olmasının beklendiği belirtildi.

Yeni güne düşüşle başlayan altının onsu TSİ 08.25 itibarıyla 4.130 dolarda hareketleniyor.

Gram altın ise serbest piyasada aynı saat itibarıyla 6.166 lirada bulunuyor. Öte yandan diğer değerli metallerde de düşüş trendi devam ediyor.

Gümüşün onsu 63,46 dolarda bulunurken gram gümüş 94,69 lirada hareketleniyor.

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