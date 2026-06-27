İspanya’nın orta kesimindeki Campo de Montiel bölgesinde tespit edilen gri monazit yatağı, Avrupa’nın temiz enerji stratejileri ile yerel çevresel kaygıları karşı karşıya getirdi. Quantum Mineria şirketi tarafından yürütülen proje, bölgedeki kaynakların Avrupa’nın nadir toprak elementi ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabileceğini öngörürken; yerel yönetimler, tarım üreticileri ve çevre örgütleri projeye karşı çıkıyor.

AVRUPA'NIN YILLIK İHTİYACININ ÜÇTE BİRİNİ KARŞILAYABİLİR

Quantum Mineria, 2020 yılından bu yana bölgedeki gri monazit kaynaklarına odaklandığını ve Kasım 2022'den itibaren tüm kaynaklarını "Neodimio" adlı araştırma projesine yönlendirdiğini açıkladı. Şirketin verilerine göre, alandan yılda yaklaşık 2.300 ABD tonu nadir toprak elementi üretilmesi planlanıyor. Bu miktarın, yılda 350.000 elektrikli araç veya 10.000 rüzgar türbini için gerekli malzemeyi sağlayabileceği ve Avrupa’nın yıllık ihtiyacının üçte birine kadarını karşılayabileceği belirtildi.

Nadir toprak elementleri (seryum, neodimyum, lantan); elektrikli araç motorları, rüzgar türbinleri, akıllı telefonlar ve yüksek performanslı mıknatıslar gibi yeşil teknoloji ürünlerinin üretiminde kritik öneme sahip. Avrupa Kritik Hammaddeler Yasası, 2030 yılına kadar AB’nin stratejik hammadde ihtiyacının %10’unu kendi topraklarından çıkarmasını ve tek bir dış ülkeye olan bağımlılığın %65’i geçmemesini hedefliyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre, kalıcı mıknatıslarda kullanılan nadir toprak elementlerinin %100’ü şu anda Çin’de işleniyor. Avrupa Sayıştayı ise 2026 tarihli raporunda, AB'nin ithalatı çeşitlendirme çabalarının henüz net sonuçlar vermediğini ve stratejik malzemelerde tek bir ülkeye bağımlılığın sürdüğünü kaydetti.

SU İHTİYACINI DA KARŞILAYACAK

Maden projesine karşı çıkan yerel gruplar, kurak bir iklime sahip olan tarım bölgesinde projenin hayata geçmesi durumunda yıllık yaklaşık 310.000 - 500.000 metreküp su tüketimi oluşabileceğini ifade etti. Quantum Mineria ise mevcut araştırma fazında su tüketilmediğini ve atık üretilmediğini; gelecekte kurulması planlanan zenginleştirme tesisinde ise suyun kapalı devre sistemle geri dönüştürülerek kullanılacağını bildirdi.

Şirket ayrıca, madencilik faaliyetinin tarım standartlarıyla uyumlu olacağını, üst toprağın geçici olarak kaldırılacağını, kimyasal katkı maddeleri yerine fiziksel ayrıştırma yönteminin kullanılacağını ve çalışmaların ardından arazinin restore edileceğini taahhüt ediyor.