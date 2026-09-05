Giresun'da hasat ettikleri fındıkları Karadeniz Sahil Yolu'ndaki boş alanlarda kurumaya bırakan üreticiler, geceleri kurdukları çadırlarda ürünlerinin başında bekliyor.

Üreticiler, hasadın ardından patoz işlemine soktukları fındıklarını satış öncesinde son işlem olan güneşte kurutmaya bırakıyor.

Sahil bölgelerine göre sıcaklığın düşük olduğu yüksek rakımdaki köylerde fındıklarını kurutmakta zorlanan üreticiler, alternatif alanlara yöneliyor.

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlar, halk pazarları ve boş alanları tercih eden üreticiler, fındıkları belirli bir düzende sererek daha iyi kuruyabilmesi için zaman zaman karıştırma işlemi yapıyor.

Üreticiler, fındıklarını satışa en iyi şekilde hazırlayabilmek için ürünlerinin yanı başına kurdukları çadırlarda ya da araçlarında konaklıyor.

1 TON FINDIK 15 GÜNDE HASAT EDİLİYOR

Görele ilçesinde yaşayan fındık üreticisi İsmet Kargün, yaklaşık 1 ton fındığı 15 günde hasat ettiklerini söyledi.

Köyde sıcaklığın rakım farkı nedeniyle daha düşük olduğunu ve ürünü kurutmakta zorlandıklarını ifade eden Kargün, fındığın sahil kesiminde 5 günde kuruyabildiğini dile getirdi.

FINDIĞIN BAŞINDA NÖBET TUTUYORLAR

Kargün, akrabalarıyla nöbet tutarak ürünlerin yanlarından ayrılmadıklarını kaydetti.

Ümit Kargün ise patoz işleminden sonra fındığı sahile getirdiklerini belirterek, "Fındığı burada bırakmıyor, 3-5 kişi bir araya geliyoruz. Bir akşam ben, bir akşam diğer arkadaş bekliyor. Sırayla imece usulü bekliyoruz" dedi.

Hasan Sarıhan da kurutmadaki en büyük zorluğun yağmur olduğunu vurguladı.

Yağış anında ürünü hemen bir araya toplamak ve üzerini örtmek gerektiğinin altını çizen Sarıhan, "Yağmur yağarsa gerçekten de zor bir iş. Fındık suyla temas ettiğinde kararıyor, o zaman da randımanı düşüyor, tadı kaçıyor. Kurutup satmak gerekiyor. Tabii içerisindeki kötü fındıkları da kuruturken seçiyoruz" diye konuştu.