Dünyanın en büyük dördüncü altın üreticisi AngloGold Ashanti, üretimini artırmak için büyük bir yatırım planını devreye alıyor. Şirket, Tanzanya, Gine ve Brezilya'daki altın madenlerini genişletmek için yaklaşık 900 milyon dolar harcayacak.

Yatırımla birlikte şirketin yıllık altın üretiminin 2030 yılına kadar en az 400 bin ons artması hedefleniyor. Böylece AngloGold Ashanti, küresel altın üretimindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

En büyük yatırım Tanzanya'ya yapılacak

Şirketin yatırım planında en büyük pay Tanzanya'daki Geita Altın Madeni'ne ayrıldı. Bu madenin kapasitesini artırmak için 480 milyon ile 580 milyon dolar arasında harcama yapılması planlanıyor.

Geita Madeni'nin yıllık üretiminin 2025'teki 492 bin onstan 2030 yılına kadar 600 bin onsa çıkarılması hedefleniyor. Genişletme çalışmalarında mevcut altyapıdan da yararlanılacak.

Brezilya ve Gine'deki madenler de genişletilecek

Yatırımın diğer önemli durakları Brezilya ve Gine olacak.

Brezilya'daki Cuiabá Altın Madeni'nin genişletilmesi için 200 milyon ile 250 milyon dolar arasında kaynak ayrılacak. Bu çalışmayla madene yıllık 75 bin ons ek üretim kapasitesi kazandırılması bekleniyor.

Gine'deki Siguiri Madeni için ise 70 milyon dolarlık yatırım planlanıyor. Bu yatırımla yıllık üretimin 100 bin ons artırılması hedefleniyor.

Şirketin kârlılığı da arttı

AngloGold Ashanti'nin yatırım kararı, altın fiyatlarının yükseldiği ve şirketin üretimini artırdığı bir dönemde geldi.

Şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârı (FAVÖK), yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,57 milyar dolara ulaştı.

AngloGold Ashanti, 30 Eylül itibarıyla sona eren dokuz aylık dönemde 2 milyon 164 bin ons altın üretti. Şirketin 2026 yılı üretim hedefi ise 2,8 milyon ile 3,17 milyon ons arasında bulunuyor.

Şirket, uzun vadeli ons başına 3 bin dolar altın fiyatı varsayımıyla hesaplanan genişleme projelerinin yüzde 35'in üzerinde reel iç getiri oranı sağlayacağını öngörüyor.