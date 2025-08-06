Altında Rekor Serisi: Şubat’tan Bu Yana En Uzun Kazanç Dönemi

Altın fiyatları, son dört işlem gününde yüzde 3’ün üzerinde değer kazandıktan sonra Asya piyasalarının açılışında ons başına 3.383 dolar seviyelerinde dengelendi. Bu yükseliş, ABD’de açıklanan zayıf ekonomik verilerle daha da güç kazandı. Özellikle Temmuz ayında hizmet sektörünün neredeyse durma noktasına gelmesi ve iş gücü piyasasında görülen zayıflık, ekonomiye dair endişeleri artırdı.

Fed Kararı Belirleyici Olacak

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında yapacağı toplantıda faiz indirimi kararı alacağına yönelik beklentiler artarken, piyasalarda bu olasılık yüzde 90 olarak fiyatlanıyor. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıkların cazibesini artırıyor.

Yatırımcılar Güvenli Liman Arıyor

Ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve dolar varlıklarına olan güvenin zedelenmesi, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltiyor. Bu gelişmeler ışığında, altın bu yıl yaklaşık yüzde 30’luk bir artış gösterdi. Ancak değerli metal, son aylarda dar bir fiyat aralığında işlem görüyor ve Nisan ayında ulaştığı 3.500 dolarlık rekor seviyeyi aşmak için yeni bir itici güce ihtiyaç duyuyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Ons Altın

Güne 3.381 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 3.373 dolar, en yüksek ise 3.385 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralarda 3.374 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın

Gram altın ise yeni güne 4.419 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 4.411 TL, en yüksek 4.427 TL seviyeleri test edilirken, şu dakikalarda 4.412 TL’den alıcı buluyor.